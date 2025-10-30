日月慈善協會熱血捐血活動 職棒球星林益全以行動傳愛號召球迷挽袖助人

榮譽理事長吳俊明、理事長葉庠義率團參與 現場民眾熱血響應、愛心滿溢

【警政時報 江雁武/台中報導】「捐血一袋，救人一命！」社團法人臺中市日月慈善協會於114年10月30日舉辦「熱心捐血、愛心無限」公益活動，地點設於南屯區文心路一段167號。活動現場人潮絡繹不絕，民眾與球迷熱情挽袖捐血，氣氛熱絡溫馨，為秋日的台中街頭注入一股暖流。

榮譽理事長吳俊明（右3）、理事長葉庠義（右4）率領協會幹部與多位貴賓合影，齊心推動捐血活動。(圖/記者澄石翻攝)

活動由榮譽理事長吳俊明與理事長葉庠義率領協會團隊共同參與，邀請多位貴賓蒞臨支持，場面隆重而有愛。值得一提的是，職棒球星林益全特別親臨現場，不僅親自捐血響應，更以球星的號召力鼓勵球迷加入公益行列。他笑著說：「能用自己的血幫助別人，是一種幸福。棒球教會我團隊精神，而公益讓我學會把這份力量帶進社會。」真摯話語感動在場群眾，也吸引許多粉絲熱情合影。

主辦單位為感謝民眾踴躍響應，特別準備豐富「熱血好禮」——凡當日捐血250cc可獲聯華禮券200元與海王折價券200元；捐血500cc者則可獲全聯禮券400元及海王折價券200元，回饋滿滿，誠意十足。

職棒球星林益全（右）親自捐血響應公益，呼籲球迷共同挽袖做愛心。(圖/記者澄石翻攝)

此次活動獲得多方單位與企業的共同響應，包括台中市南屯區公所、台中市議員周永鴻服務處、《警政時報–台中分社》、聯邦銀行北台中分行、崴茶飲料店、果鎂食品有限公司、雅豐不動產、得心心理學、海王蟹腳熱炒，以及中華職棒選手林益全公益團隊等，共同以實際行動推廣「捐血救人」理念。

職棒球星林益全粉絲慕名而來一同做公益。(圖/記者澄石翻攝)

榮譽理事長吳俊明表示，捐血是最直接的助人方式，「希望這份愛心能像日月光一樣，永不停歇地照亮他人。」理事長葉庠義也強調，日月慈善協會將持續推動多元公益計畫，落實「日月同行、善心永續」的理念，讓更多溫暖在社會中傳遞。

活動最終在感恩與笑聲中圓滿落幕，不僅募集到可觀血量，更凝聚眾人愛心能量，成為台中地區最具代表性的公益盛事之一。

