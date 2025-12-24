日月潭冬季限定！湖畔落羽松轉紅 變身童話仙境

日月潭向山落羽松轉紅，沿著湖畔展現錯落景致，吸引許多遊客拍照打卡。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕時序入冬，日月潭風景區環潭種植的落羽松現已轉紅，像是位在向山遊客中心的落羽松，沿著湖畔展現錯落景致，騎著單車在CNN譽為全球10大最美水上自行車道，還能看見湖岸成排轉色落羽松，潭區青山綠水換上華麗嫣紅，景象美如童話仙境。

日月潭風景區管理處表示，潭區落羽松大約是在12月中旬開始轉色，進入下旬後普遍轉褐、轉紅，最近已有許多遊客到潭區欣賞，尤其向山落羽松配合愛心花圃，以及婚紗廣場的湖岸風光，更是遊客必訪的打卡景點。

廣告 廣告

另外，從向山到水社的水上自行車道，沿線也有成排轉紅落羽松，這條自行車道還曾被CNN譽為全球10大最美自行車道，民眾騎著單車不僅能欣賞美麗湖光山色，沿路還有浪漫紅葉景致作陪，預計冬季限定美景可持續到明年1月中下旬。

日月潭被CNN譽為全球10大最美水上自行車道，沿途落羽松已開始轉褐轉紅，絕美景致有如童話仙境。(記者劉濱銓攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

加熱菸合法上市≠可帶回！ 自日返台2盒遭海關沒入、最高罰500萬

平安夜變天！北部降溫防大雨

