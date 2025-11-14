日月潭向山花火11／15壓軸登場 交通管制、接駁車懶人包看這裡！

2025日月潭花火節首場在伊達邵施放16吋水中爆破煙火，最終場15日晚間6時許在向山遊客中心登場。（圖／南投縣政府提）

2025日月潭花火節第2場在水社首度施放雙花火秀。（圖／日月潭風管處提供）

日月潭花火音樂嘉年華最終場15日晚間在向山遊客中心登場，由NTSO台灣管樂團帶來電影《獅子王》組曲，將施放420秒煙火。日月潭風景區管理處說，當天8時起實施交通管制措施，環潭公路九龍口至向山、九龍口至伊達邵路段禁止停車，建議搭台灣好行轉乘接駁車，省去找車位的麻煩。

日月潭花火節頗負盛名，令承辦煙火團隊絞盡腦汁設計煙火橋段吸客，首場伊達邵第一次施放16吋水中爆破煙火，令遊客驚艷，第2場在水社首度施放雙花火秀，從日月潭不同叫洛都可以捕捉不同視角，令攝影玩家意猶未盡，15日最終場向山花火秀，將施放16吋高空煙火，令人滿心期待，日管處預估將湧進大批追煙火遊客。

日管處指出，NTSO台灣管樂團晚間6時半起開演，將演奏電影《獅子王》組曲，及多支經典交響樂曲，再搭配絢麗煙火，帶給觀眾最佳的聽覺、視聽饗宴，當晚開放向山頂樓天台供850名遊客賞花火，由於免費名額有限，當天下午3時起發放免費入場券，預計晚間8時半在施放420秒煙火。

警方表示，15日當天上午8時至深夜11時，日月潭周邊實施交管，水社地區名勝街成徒步區，日月潭環潭公路九龍口至向山、九龍口至伊達邵路段禁止停車；台21線有水巷口至蠻荒咖啡、水社隧道往頭社路段開放路邊停車。

日月潭風管處指出，日月潭環潭公路路邊禁止停車，建議遊客善用活動接駁車。（圖／日月潭風管處提供）

日管處說，當天向山停車場禁止停車，開車民眾只能將車輛停放向山對面的山明、水秀停車場，或鄰近路段路邊，由於車位一位難求，建議遊客可搭台灣好行至日月潭站下車，轉乘活動接駁車，或搭台灣好行至向山下車，省去找車位的麻煩。

