日月潭招財「泥好蛙」很療癒！限量完騎禮 有錢買不到
〔記者張協昇／南投報導〕日月潭九蛙是潭區知名景點，日月潭風景區管理處以此為發想，運用水庫淤泥製成極具創意的招財「泥好蛙」，在今年comebikeday自行車嘉年華活動，首度推出作為「自行車騎福」項目的完騎禮，大受好評，事後引起許多人詢問這樣的療癒小物「哪裡買得到？」但因是配合活動的限量，有錢也買不到，日管處則表示未來將再配合活動行銷推出！
已邁入第14屆的日月潭comebikeday自行車嘉年華活動，昨(22日)在向山遊客中心舉行，超過千名國內外單車愛好者，齊聚湖光山色的日月潭浪漫騎遊，並首度推出「自行車騎福」，參與騎士只要騎至潭區文武廟等4大宗教聖地集章、集福氣，即可獲得兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。
日管處指出，「泥好蛙」是由水庫淤泥再生的「樂土」材質製成，藉由讓淤泥重生成新的資源，大幅降低對天然礦石或黏土的開採，具有環保永續意義。尤其「泥好蛙」不但造型樸拙，小巧可愛，且嘴巴可夾著錢幣，象徵從土地重生的祝福，可幫你咬錢、守福及守護著你平安健康。
參與「自行車騎福」活動的民眾收到「泥好蛙」都滿心歡喜，認為是相當有意義的活動好禮，紛紛詢問「哪裡買得到？」惟日管處說，因是配合活動限量推出，有錢也買不到，但未來有機會會再配合該處舉辦的相關活動推出。
更多自由時報報導
日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
其他人也在看
全美對國際旅客最友善州 加州排第4
沙加緬度蜂報報導，根據旅遊業者Journeyscape，加州是全美對國際旅客最友善的州之一。該公司根據遊客量、快樂度與網...世界日報World Journal ・ 1 小時前
范斯夫人婚變? 反駁幫3娃洗澡忘戴婚戒
第二夫人烏莎·范斯(Usha Vance)19日與第一夫人梅蘭妮亞·川普一同訪問北卡州列朱恩營軍事基地(Camp Lej...世界日報World Journal ・ 1 小時前
安捷航空飛機降落金門機場爆胎！幸無人傷亡 運安會調查結果曝
對此，安捷航空回應，已依主管機關指示強化飛航安全管理，自去年11月底起追蹤每趟任務數據，設定落地警戒值為1.6G，迄今未再超過；並已完成全體駕駛員夜間落地強化訓練，且將飛機結構檢查頻率從每550小時縮短為每250小時一次，以降低重落地與結構損害風險。去年11月4日晚間7...CTWANT ・ 57 分鐘前
感恩節出遊 恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 1 小時前
舊金山市休假警員 因身懷子彈在新加坡遭拘留
舊金山市警局的一名分局長，在新加坡登機前身上有一顆子彈，被查獲後遭拘留數日。這個事件指出到別國訪問旅遊之前，必須了解當地...世界日報World Journal ・ 46 分鐘前
女星哭喊「要隆乳」！老公招不住只願贊助1顆
娛樂中心／王靖慈報導妖嬌（陳詩筠）這幾年化身「DJ Swallow妖嬌」，IG坐擁16.5萬粉絲，人氣一路衝高。她最近上節目聊到婚後的「最大戰爭」，竟是生完孩子後，她因胸部下垂超在意，吵著要去「隆乳」。但她也說自己老公超反對，一聽到她想動刀兩人甚至大吵一架。聽到妖嬌對身材如此高要求，也讓一旁的嘉賓忍不住表示：「到我們這年紀都變絲瓜了」。民視 ・ 39 分鐘前
鄭文燦回鍋再戰桃園？藍議員曝地方傳聞：無風不起浪
媒體人吳子嘉近日爆料，桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，挑戰現任市長張善政。不過，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認有相關規劃。國民黨桃園市議員凌濤認為，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭文燦中廣新聞網 ・ 40 分鐘前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 1 天前
搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因
該名外國人在reddit論壇發文稱，「搬來台灣是我人生中最糟的決定。住在這裡讓我變得更憤世嫉俗、更負面。我之前是來度假，當時覺得台灣很棒。但在這裡住下來、在補習班工作之後，我得出一個結論：在台灣生活是一種令人心靈枯竭的經驗」。原PO表示，自己感覺台灣的年輕人普遍...CTWANT ・ 37 分鐘前
投資12.5兆換降低5%關稅？翁履中示警「慘痛代價」 曝台日韓最致命差異
《金融時報（Financial Times）》報導，台美關稅協議已達成共識，台灣將透過投資4000億美元（約12.5兆新台幣）換取關稅下降5個百分點；在經濟部長龔明鑫重申「尚未確定」的同時，旅美教授翁履中指出，雖然日韓台對美投資金額看似接近，但三國最大差異在於台灣的GDP與財政量體遠小於日韓，加上台灣將製造能力、人才等「生財工具」一併輸美，將嚴重稀釋台灣的不......風傳媒 ・ 27 分鐘前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前