日月潭招財「泥好蛙」很療癒！限量完騎禮 有錢買不到

〔記者張協昇／南投報導〕日月潭九蛙是潭區知名景點，日月潭風景區管理處以此為發想，運用水庫淤泥製成極具創意的招財「泥好蛙」，在今年comebikeday自行車嘉年華活動，首度推出作為「自行車騎福」項目的完騎禮，大受好評，事後引起許多人詢問這樣的療癒小物「哪裡買得到？」但因是配合活動的限量，有錢也買不到，日管處則表示未來將再配合活動行銷推出！

已邁入第14屆的日月潭comebikeday自行車嘉年華活動，昨(22日)在向山遊客中心舉行，超過千名國內外單車愛好者，齊聚湖光山色的日月潭浪漫騎遊，並首度推出「自行車騎福」，參與騎士只要騎至潭區文武廟等4大宗教聖地集章、集福氣，即可獲得兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。

日管處指出，「泥好蛙」是由水庫淤泥再生的「樂土」材質製成，藉由讓淤泥重生成新的資源，大幅降低對天然礦石或黏土的開採，具有環保永續意義。尤其「泥好蛙」不但造型樸拙，小巧可愛，且嘴巴可夾著錢幣，象徵從土地重生的祝福，可幫你咬錢、守福及守護著你平安健康。

參與「自行車騎福」活動的民眾收到「泥好蛙」都滿心歡喜，認為是相當有意義的活動好禮，紛紛詢問「哪裡買得到？」惟日管處說，因是配合活動限量推出，有錢也買不到，但未來有機會會再配合該處舉辦的相關活動推出。

