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▲日月潭推動綠色旅遊與環境教育，永續低碳理念深植人心。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為落實永續發展理念並推廣綠色旅遊，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）持續以日月潭環境教育中心及向山遊客中心為核心場域，透過多元環境教育課程、低碳體驗活動及生態導覽，帶領民眾認識自然環境、培養環保意識，實踐與自然共生的生活方式，共同守護日月潭珍貴的自然資源。

▲日管處長王智益表示，日管處近年持續爭取各項永續環境認證，並積極參與國際永續旅遊評選，希望將日月潭優美的山水景觀與永續旅遊成果推向國際舞台，讓全世界看見台灣之美。（圖／記者蘇彩娥攝）

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日管處長王智益表示，日月潭遊客中心本身即為重要的環境教育場域，為了讓遊客更深入認識向山及周邊豐富的生態資源，管理處特別規劃完整的環境教育課程，定期於官網公告半日型環教活動，提供一般遊客報名參加。若為團體旅客，也可透過預約方式申請課程，由專業導覽老師帶領深入了解向山周邊生態特色及特殊物種。

▲日管處透過多元環境教育課程、低碳體驗活動及生態導覽，帶領民眾認識自然環境、培養環保意識，實踐與自然共生的生活方式，共同守護日月潭珍貴的自然資源。（圖／記者蘇彩娥攝）

近年來，日管處積極推動永續觀光發展，定期於轄內環境教育場域辦理各類低碳永續活動，內容涵蓋SUP立式划槳體驗、水域安全宣導、淨潭行動、低碳生態走讀及綠建築探索等，透過實際參與讓民眾了解環境保護的重要性。

▲日管處環境教育志工的陳妙曼表示，向山遊客中心除了提供環境教育課程外，也透過互動遊戲讓民眾輕鬆認識永續發展概念。（圖／記者蘇彩娥攝）

其中，向山遊客中心結合五感體驗、解謎遊戲與綠建築導覽，帶領遊客觀察自然環境變遷，進一步認識日月潭生態系統與永續旅遊理念。相關主題活動皆不定期開放民眾報名參與，深受親子家庭與學生團體歡迎。

王智益指出，日管處近年持續爭取各項永續環境認證，並積極參與國際永續旅遊評選，希望將日月潭優美的山水景觀與永續旅遊成果推向國際舞台，讓全世界看見台灣之美。

談及觀光服務特色時，王智益表示，所謂的「台式服務」不只是熱情接待，更希望每位來到日月潭的國內外旅客都能喝上一杯在地生產的日月潭紅茶，感受最真誠的溫暖與感動，進而留下美好回憶，願意再次攜家帶眷重遊日月潭。

在智慧觀光發展方面，王智益也提出未來願景。他認為日月潭環潭路線十分適合發展電動自駕觀光巴士，目前國內已有部分景區導入自動駕駛接駁服務，未來若能結合科技業者及相關單位合作，將有機會讓遊客搭乘電動自駕車環湖賞景，享受更便利且兼具科技感的旅遊體驗，進一步推動低碳運輸與智慧觀光。

此外，日管處也持續完善日月潭自行車路網建設。王智益表示，目前環潭自行車道已完成約半數路段，預計今年底至明年可完成約16公里路線。未來希望在十年內逐步完成整體環湖自行車道建設，讓騎士能真正實現環潭一周的完整體驗。

他指出，由於部分自行車道位於水域之上，施工難度與經費投入遠高於一般陸地道路，因此推動過程歷經多年協調與建設。也正因如此，日月潭自行車道才能於2012年獲選為全球十大最美自行車道之一，成為國際知名的自行車旅遊景點。

擔任環境教育志工的陳妙曼表示，向山遊客中心本身就是一座兼具景觀與環保理念的綠建築，同時也是環境教育認證場域。中心除了提供環境教育課程外，也透過互動遊戲讓民眾輕鬆認識永續發展概念。其中最受歡迎的環教活動之一，就是以大富翁為概念設計的環保教育遊戲。

遊戲內容融入綠色交通、環保旅店、垃圾減量及節能減碳等議題，透過闖關與問答方式，讓遊客在歡樂互動中理解友善環境的重要性。例如選擇搭乘大眾運輸工具前往日月潭、入住環保旅店等行為都能獲得加分，而亂丟垃圾等不當行為則會被扣分，寓教於樂效果十足。

完成遊戲後，民眾還能獲得各式富有環教意義的小禮物，包括慈恩塔造型書籤、SUP立槳紀念品、台灣黑熊書籤及在地生態紋身貼紙等。其中騎乘自行車的台灣黑熊形象，更象徵日月潭享譽國際的自行車旅遊特色。

陳妙曼介紹，許多紋身貼紙圖案皆由志工親手繪製，以Q版方式呈現日月潭常見生物，包括紅嘴黑鵯、黃頭牛背鷺等特色鳥類，讓民眾透過趣味方式認識在地生態，進一步提升保育意識。

日管處表示，未來將持續透過環境教育、低碳旅遊及智慧觀光等多元措施，深化永續發展理念，鼓勵更多民眾從日常生活做起，以實際行動愛護地球，讓日月潭的好山好水能夠永續傳承給下一代。