日月潭文武廟「舒淇許願池」又遭竊 男撈5400元判刑3月

日月潭文武廟的許願池，因有女星舒淇捐款而聲名大噪，不過2025年7月有一名杜姓男子動起歪腦筋，5度前往許願池中撈錢，共得到5400元，近日南投地方法院審理此案，判處杜男有期徒刑3月，可易科罰金。

日月潭文武廟的「 舒淇許願池」又遭竊。（圖／中天新聞資料照）

根據判決書指出，杜男2022年才因犯下竊盜案遭判刑入獄，沒想到出獄後仍不知悔改，於2025年7月15日至25日，短短10天內，5度前往文武廟的舒淇許願池中撈取池中硬幣，每次得手約900元至1500元不等，總共竊得5400元。犯案過程全被監視器拍下，他為了躲避鏡頭還翻過階梯圍牆進入，撈到金錢後再騎車離開現場。

警方獲報調閱監視器畫面，依竊盜罪嫌將杜男逮捕到案。經南投地方法院審理認為，杜男因把贓款全花光，沒能還給廟方也未達成和解賠償，加上他又再度犯案，因此加重其刑，依竊盜罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

