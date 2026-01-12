日月潭文武廟「舒淇許願池」5度遭竊 前科男半夜撈錢得手5400元 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

南投縣日月潭知名景點文武廟，在2011年興建時，藝人舒淇當時也捐贈400萬元建造2座許願池，供往來遊客丟擲硬幣許願，因此也被民眾稱為「舒淇許願池」。但一名杜姓男子去在去年7月間，竟連續5度趁著半夜無人之際，前往許願池「撈錢」，總計得手5400元；杜男落網後，全案經南投地院審理，依竊盜罪判處他有期徒刑3個月，得易科罰金。

判決指出，杜男在2022年間就因犯下竊盜案，遭判處有期徒刑7月確定，但他出獄後死性未改，又鎖定文武廟的舒淇許願池；去年7月15日凌晨，杜男徒步走進廟內，再翻過階梯圍牆造景，接著就跳進許願池中撈硬幣，得手後騎車離開。

杜男之後食髓知味，簡直把許願池當自動提款機，又在同年7月21日、23日24日、25日凌晨皆以同樣手法跳進許願池中徒手撈錢，總共竊得硬幣共5400元。直到8月5日，廟方守衛發現遭竊後報警，警方調閱監視器後循線逮捕杜男，杜男也坦承犯行。

根據了解，由於舒淇是文武廟的虔誠信徒，她在2011年與母親到廟內拜拜時發現廟方正在籌建許願池，二話不說就慷慨捐贈400萬元，協助廟方在池中設立2座許願池，其中一座還刻有她的本名「林立慧」。

照片來源：翻攝畫面

