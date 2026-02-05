日月潭春節、和平紀念日啟動交管！台21線多處禁停車

集集警分局日前宣布，因應農曆春節及和平紀念日兩個連假期間遊客湧入，日月潭周邊將實施嚴格交通管制，以維持交通順暢。管制時間為農曆春節（民國115年2月17日至22日）及和平紀念日（2月27日至3月1日）期間，每日上午9時至下午5時，視路況可能提前或延後。

農曆春節及和平紀念日兩個連假期間遊客湧入，日月潭周邊將實施嚴格交通管制，以維持交通順暢。（資料照／翻攝畫面）

交通管制措施中，台21線從有水巷口至九龍路口（60公里+380公尺至60公里+500公尺）四線道路段，以及九龍路口至水社壩（60公里+500公尺至64公里+300公尺）二線道路段，將全面禁止路邊停車。

廣告 廣告

台21線從有水巷口至九龍路口（60公里+380公尺至60公里+500公尺）四線道路段，以及九龍路口至水社壩（60公里+500公尺至64公里+300公尺）二線道路段，將全面禁止路邊停車。(圖／公路局提供）

警方同時開放部分區域供遊客停車，包括台21線64公里+300公尺往頭社方向的四線道中二外側車道，但隧道前後50公尺及隧道內仍禁止停車。此外，台21線有水巷至蠻荒咖啡路段的四線道二外側車道亦開放停車。

日月潭熱門時段。(圖／公路局提供）

魚池鄉水社地區的名勝街在連假期間也將實施交通管制，僅允許載送銀髮族、孕婦、行動不便者、持有日月潭國家風景區管理處核發通行證者，以及商店住家運載民生貨物的車輛通行。

伊達邵地區則有更嚴格的管制，包括義勇街、水沙連街、日月街（日月街、水秀街口）、文化街（文化街、德化街口）、德化街（德化街、文化街口）及瑪蓋旦街（從義勇街口至日月街口路段）等多條街道，除公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛均禁止進入。

集集分局長王貞惠特別提醒遊客，上述管制路段除特定車輛外，其他車輛均不得進入，呼籲用路人配合交通管制措施，維持行車安全與交通順暢。她也建議前往日月潭的駕駛人避免違規停車，並將車輛停放在光線充足處所，車內不要放置行李或貴重物品，以免遭竊。

延伸閱讀

北大通勤族福音！ 跳蛙公車「接駁頂埔站」2/9起增開班次

春節+和平連假18天「疏運計劃」出爐 避塞攻略曝光

春節穩定物價！ 汽柴油價格2/16至2/23「只跌不漲」