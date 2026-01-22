日月潭櫻花季開跑 感受繽紛浪漫

記者李佩玲／綜合報導

日月潭國家風景區管理處昨日宣布，「2026日月潭櫻花季」正式開跑，暨大櫻花季與九族櫻花祭分別規劃櫻花茶席、臺灣第一夜櫻、太鼓迎春等豐富活動；為響應永續觀光，也推出「搭好行抽好禮」，即日起至3月8日止，只要搭乘台灣好行日月潭線、車埕線等指定路線，並於合作店家消費滿額，即有機會抽中投影機、住宿券等好禮。

日管處表示，國立暨南國際大學及九族文化村是日月潭2大賞櫻勝地，其中，即日起至2月22日登場的「2026暨大櫻花季」，結合櫻花、茶道、音樂、咖啡等系列活動，遊客可在繁花盛開的櫻花樹下，參與精緻的櫻花茶席，品茗在地茶香；週末期間則有「小農市集」與「親子放風遊程」，提供遊客最舒壓的森林系賞櫻體驗。

「2026九族櫻花祭」自31日起至3月8日展開，園區內栽種超過6000棵櫻花，包含九族百重櫻、富士櫻、吉野櫻，以及全臺唯一的「白色戀人」臺灣雪櫻，各類櫻花將接力綻放至3月，遊客無需出國即可飽覽如夢似幻的櫻花海。除日間賞櫻，2月14日至3月8日登場的「臺灣第一夜櫻」更是重頭戲，遊客可提著限量發放的免費燈籠漫步櫻花林；另有太鼓迎春、YOSAKOI舞蹈快閃及夜舞祭等精采演出。

日月潭除2大賞櫻勝地外，周邊亦有許多不可錯過的賞櫻景點，日管處推薦遊客可漫步於伊達邵親水步道、慈恩塔步道，感受湖光山色與櫻花共舞，或前往金龍山步道及石佛公園捕捉絕美花影。另外，魚池鄉的香茶巷、有水巷及信義鄉光復巷，更是內行人才知道的粉色隧道，適合慢行感受落櫻繽紛。

九族文化村為日本櫻花協會認證的賞櫻名所。（九族文化村提供）