日月潭步道猴群不怕人 當眾耍寶遊客笑翻

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭環湖步道最近可見台灣獼猴成群活動，就有遊客散步時巧遇獼猴覓食，有的還直接擋在步道，獼猴在欄杆上看見人也不害怕，甚至有幼猴跳過成猴時不慎差點摔落，但最後仍爬上欄杆，耍寶模樣讓遊客笑翻。

民眾表示，最近在日月潭步道散步健行，意外發現一群獼猴家族覓食活動，猴群忙著彼此順毛，小猴則是活潑的在欄杆上跳來跳去，甚至一個不小心還差點摔落，模樣相當可愛，惟猴群在步道上一點也不怕人，就怕獼猴與遊客太過靠近，恐發生人猴衝突。

日月潭風景區管理處表示，環潭地區本來就有台灣獼猴的棲地，遊客是有機會與獼猴巧遇，但只要不帶著食物，並遵守不接觸、不干擾、不餵食原則，一般不會引起獼猴注意，多能相安無事，之後也會要求步道巡查人員提醒遊客，以維護遊憩安全。

