日月潭水怪現蹤？ 驚現神秘巨型物體浮水面...真相曝

南投縣 / 綜合報導

日月潭竟然出現水怪嗎？近日一名釣客開著船筏行經大竹湖水域，赫然發現水面上有巨大的不明物體若隱若現，外型像極了水怪，鈞客緩緩靠近查看，這才發現原來是一棵巨大枯木倒插潭底，目前相關單位已經將巨木緊急移除。

日月潭漁民李先生說：「哇塞，這是什麼東西。」開著藍色船筏，在日月潭的大竹湖水域，享受寧靜時光，沒想到船隻開到一半，竟發現湖面上浮現超大不明物體，遠遠一看宛如水怪出沒，日月潭漁民李先生說：「這什麼情形。」看到眼前這一幕，開船的李先生嚇壞了，一邊驚呼，一邊鼓起勇氣緩慢靠進。

廣告 廣告

日月潭漁民李先生說：「哇。」這個不明物體呈現咖啡色，外型彎曲，外層覆蓋滿滿的青苔，隨著湖面波浪一上一下，時而露出水面時而沉入湖中若隱若現，讓水怪的真實身分，更加撲朔迷離，為了解開謎團，李先生再靠進一點，終於答案揭曉，日月潭漁民李先生說：「哇這超粗的樹木吧。」

不看還好一看嚇一大跳，原來這不是巨無霸水怪，而是一棵巨型枯木，日月潭漁民李先生說：「發現一個超巨大的樹木，船靠近一看的時候，它是整個倒插在日月潭的泥沼當中，那這種現象對我們這種開小船跟漁筏的人來說，非常非常的危險。」

幸好李先生船開得慢，才沒有釀成意外，就怕有遊艇或船隻誤闖，李先生第一時間，立即和漁民放置警示浮標，日月潭漁民李先生說：「我們跟日月潭的漁民馬上合作，去拉了一個體積比較明顯的浮筒，讓過來的人可以很明顯的看到。」

台電公司獲報也緊急到場處理，加派專業作業船，同時搭配多組管筏採取同步作業模式，才將這根巨木完整移除，而這位李先生其實來頭不小，在臉書經營粉專，擁有5.6萬位追蹤者，經常防治在日月潭出沒的外來魚種「魚虎」，保護日月潭水域生態，這回即時發現危險枯木，也為湖區航行安全多加一道防線。

原始連結







更多華視新聞報導

澎湖海保志工生態巡查失聯 海空大搜救找到了！

苦撐2小時！ 75歲釣客困大甲溪床 空勤直升機馳援

基隆嶼外礁大浪吞8釣客1死 產發處：出海符合規定

