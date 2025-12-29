日月潭水社、伊達邵同步施放360秒花火 跨年交管出爐

〔記者劉濱銓／南投報導〕迎新送舊！日月潭風景區今年將舉辦跨年「雙晚會」，此次在水社、伊達邵都有晚會活動，午夜倒數後兩地還將同步施放360秒花火，點亮整個環潭地區，惟配合跨年活動，屆時水社、伊達邵商圈將劃為行人徒步區，禁止車輛進入，民眾務必留意。

日月潭風景區管理處表示，今年跨年水社、伊達邵的晚會活動，從晚間8點起就有表演節目，包括原民歌手全世煌、好蘇吳樂團、KMF極限火舞團、喜裂克文化藝術團，以及小提琴家張家綸等都將輪番上台演出，之後隨著倒數聲至午夜12點，水社、伊達邵將同時施放煙火，今年花火長達360秒，除了在主會場可盡收眼底，位在周邊制高點也能看見璀璨花火。

廣告 廣告

日管處也提醒，潭區配合跨年活動，當天下午4點起，水社、伊達邵就劃為行人徒步區，住宿旅客應提前完成入住登記，台21線環潭公路九龍口至水社壩，2線道則禁止路邊停車，九龍口往魚池市區方向，開放4線道外側車道路邊停車，籲請民眾配合。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅

流星？ 中南部驚見青綠火球劃過夜空 粉專「台南式」推測真相

圖解跨年天氣！中南部元旦有望迎日出 週末冷氣團下探11度

