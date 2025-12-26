日月潭混水發電排砂 水里溪底積淤泥變白 居民憂水污染

日月潭進行混水發電排砂清淤，水里鄉居民原本清澈見底的水里溪出現淤泥憂水污染。（楊靜茹攝）

日月潭不僅是國際知名景點，也是台灣水力發電重地，即使是離槽水庫，庫齡逾90年淤積問題日益浮現，因此台電公司今年初以混水發電排砂清淤，近期逢枯水期，水里鄉居民發現原本清澈見底的水里溪出現淤泥，台電公司26日強調，混水發電後，再放乾淨的水帶走殘留泥砂，盡力將排砂衝擊降至最低。

水里鄉居民指控，台電自今年1月以混水發電排砂清淤以來，水里溪溪床變得灰白，像是淤泥經曝曬後變白白的，擔心水里溪生態遭破壞？更擔心飲用水安全？已經要求水裡鄉公所行文台電公司，公開資訊並暫停排砂，避免造成不可回復的環境與水污染；同步向南投縣環保局陳情，要求派員採樣檢測水質。

台電公司大觀電廠26日發新聞稿指出，日月潭水庫啟用逾90年，淤積率近2成，5年前起推動水力發電排砂計畫，有助維持水庫正常運轉，兼顧發電與清淤，多次與地方溝通後達成共識，設置抽泥平台、潭底輸泥管線等，今年正式實施混水發電排砂作業，至今水質監測皆符合水質標準。

台電公司強調，日月潭混水發電排砂作業，是透過抽取水庫淤積底泥，混合清澈潭水，於夜間以低濃度混水進行發電排砂，作業過程經第三方單位監測確認水質、生態維持正常，發電排砂後，會再用清水帶走殘留泥砂，盡力將排砂衝擊降至最低，後續配合縣府環保局相關檢測，並持續強化地方溝通。

水里鄉公所表示，冬季枯水期河床經曝曬，使溪底石頭顏色有變化，將密切關注水質與景觀，若水里溪自然生態受影響，即要求台電停止排砂。

南投縣環保局坦言，接獲陳情已派員前往水里溪勘查，現場有台電公司進行施工，導致水質混濁情形，進一步化驗水質是否受影響。

