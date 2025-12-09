日月潭男女搭天鵝電動船猛搖 友人嚇「快翻了」

記者吳崑榆、陳逸潔、曹勝彰／南投報導

南投日月潭有一男一女遊客在伊達邵碼頭，搭乘天鵝造型的電動船，疑似為了有趣嬉鬧，故意劇烈搖晃船身，導致突然往左或往右傾斜，但萬一不小心翻覆，恐怕再也笑不出來。

遊客搭乘南投日月潭天鵝電動船，故意劇烈搖晃船身。

遊客：「這兩個XXX，不知道在XX。」

年輕男子跨坐在天鵝船最前端，甚至騎坐在「鵝頭」上，與船身內的長髮女子，兩人像配合節奏，一會兒往左、一會兒往右，使勁晃動整艘船，讓同行遊客不斷驚呼。

遊客：「翻掉了，要翻掉了。」

廣告 廣告

在日月潭伊達邵碼頭上，搭乘天鵝造型的電動船，似乎不甘只是悠閒欣賞湖光山色，一男一女劇烈搖晃天鵝船，刻意壓低其中一邊。

天鵝船業者：「基本上都會勸導行駛中請勿站立的牌子，還有電話，如果在船上有什麼問題就打電話，就會即時去處理。」

遊客劇烈搖晃天鵝船，刻意壓低其中一邊。

明明船身外面及內側均有提醒「行駛中請勿站立」，船上也有張貼救生須知。

水上遊憩業者郭教練：「第一時間發現的時候，已派遣專業的救生員以及快艇出去詢問是否需要協助，也當下制止遊客的行為。」

到底是搭船還是搖船？若乘客站立、攀爬，或刻意使船身失去平衡，都可能導致翻覆，加上湖面水深，萬一跌落造成生命危險，誰來負責？

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

日本召回600萬件「異味」Pocky！台灣也有賣 2產品4批次受影響

北車丐幫集團？男被硬塞1物遭怪人討錢、伸手搶千元 驚人結局超展開

台灣人赴日遇到地震怎麼辦？「1款APP」被推爆 支援繁中還能求救

獨家／青少年瘋「這飲料」嚇壞醫：恐傷心血管 我不讓小孩碰！

