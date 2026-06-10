日月潭空維區7／1新制上路 2年以上柴油車未驗排煙AI直接開罰

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【緯來新聞網】南投縣政府環境保護局宣布，自115年7月1日起，「日月潭空氣品質維護區」將正式啟動全面管制稽查，凡出廠滿2年以上的柴油車，若無1年內排煙檢測合格紀錄，進入環潭公路即遭AI自動辨識系統直接開罰。

日月潭空維區7月全面升級。（圖／翻攝Google Maps）

日月潭空維區涵蓋台21線60K至69K路段及台21甲線全線，實施24小時全時段管制，自113年起推動階段性執法以來，環保局累計已告發2,592件違規車輛。7月1日起，管制標準不再區分車輛大小或用途，只要柴油車出廠滿2年且無排煙合格紀錄，一律納入開罰範圍，違規者將依法處以新台幣1,000元以上罰鍰。





PM2.5濃度下降26，管制成效顯著

根據日月潭周邊微型感測器監測數據，自空維區劃設後，當地細懸浮微粒（PM2.5）濃度較去年同期已大幅下降約26。環保局表示，此次全面升級管制，目的在於延續並強化既有成效，確保日月潭長期維持優良空氣品質。





三大配套服務，車主可提前準備

為兼顧環保執法與民眾出行需求，環保局同步提供3項配套措施。第一，六期新購柴油車可憑原發照日起算3年免驗資格，向各縣市檢測站申請「自主管理標章」，效期內視同合格。第二，擁有10輛以上四期後大型柴油車的業者或車主，可向環保局預約南投縣境內指定地點進行「下鄉檢測」。第三，環保局亦不定期於縣內遊憩點提供駐點檢測服務。





如何確認車輛合規？

車主進入空維區前，務必確認持有1年內有效的排煙檢測合格紀錄。如需查詢駐點檢測時間或預約相關服務，可關注「南投縣政府環境保護局」官方臉書，或致電南投縣柴油車排煙檢測站（電話：049-2207839）洽詢。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

隔3年再出新專輯 Haezee黃瑋昕聽歌會Live演唱

超夯男團&TEAM確定來台參加《紅白》 台籍成員NICHOLAS再度回家