日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎
〔記者張協昇／南投報導〕 日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天(22日)在向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者齊聚，在涼爽秋風吹拂下，於湖光山色的日月潭浪漫騎遊，開幕式特別邀請車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。
日月潭風景區管理處說，今年活動邀請日本尾道市市長平谷祐宏參與揭幕，日本尾道市、今治市等地組成的2026瀨戶內島波海道國際自行車大會的宣傳團隊，也來到現場宣傳，團員還穿上「謝謝台灣」T恤，展現台日自行車活動交流情誼。
今天天氣晴朗，日月潭向山遊客中心一早即湧進大批騎士，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友首先出發，緊接著30公里經典環潭組完整繞行潭區1圈，20公里船騎組則體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣。
今年首度推出「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。
日管處說，Come!BikeDay自行車嘉年華活動已邁入第14屆，希望讓大家用最放鬆、最舒服的騎遊方式感受日月潭的美，體驗潭區一年四季不同季節的魅力。
