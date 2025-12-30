日月潭自駕「2分鐘收2罰單」他怒玩不起 網：違規別討拍

罰單好多，誰之過？檢舉制度本是提醒民眾駕車上路要遵守交通規則，但有民眾上網訴苦，他開車到日月潭環湖，沒想到2分鐘被連開2張罰單，「在台灣開車太恐怖了，我玩不起，我出國」！

最近有民眾自駕遊日月潭環湖，自己已經開得很慢，事後卻收到2分鐘被連開2張罰單。（圖／翻攝自Facebook@爆料公社）

當事人在臉書社團「爆料公社」發文，怒批「爛爆的檢舉制度」！他表示，自己難得平日休假，開車到日月潭環湖，當時走雙向山路，前車減速讓他過，被開了1張「未依規定使用燈光」罰單，沒想到2分鐘後又被檢舉跨越雙黃線。

短時間連收2張罰單讓該民眾氣得質疑檢舉人，「你能跟上來不也超剛剛那台車」？他提到，日月潭環湖幾乎完全沒有虛線可超車，沿路只開時速40公里至50公里，沒想到還是被檢舉，他氣惱直呼「在台灣開車太恐怖了，我玩不起，我出國」！

被檢舉的民眾質疑，當時的路段沒有虛線可以超車，只是順應前車減速讓過竟變成他跨越雙黃線。（圖／翻攝自Facebook@爆料公社）

貼文隨後引發眾網友關注，不少人留言支持該民眾，「說真的，你開山路都不會吃線，跨越雙黃線？ 檢舉魔人真的是心態有病」、「遇到專業陷阱車吧？龜速製造超車陷阱」、「說真的就算前車讓我我也不會跨越雙黃線，不過壓到一點就給人家檢舉真的很X」、「檢舉魔人會頭歪嘴斜跟你說，啊不要違規啊」、「現在開車怕的不是警察，是這種神經病」。

同時也有網友表示，無法認同該民眾說法，「跨雙黃線超車就是違規」、「雙黃線路段本身就禁止超車，你光有超車的想法就是錯的」、「你這是過彎時跨越雙黃線，是碰撞對向來車的危險駕駛行為！別怪檢舉人，要怪你每逢彎道就越線的錯誤行為」、「違規還要討拍，笑死」。

