日月潭花火節第二波11/1登場！水社改徒步區 「雙線」免費接駁
〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭花火音樂嘉年華11月1日在水社中興停車場登場，當天水社商圈改為行人徒步區，環潭公路交管，2線道禁止路邊停車。為方便遊客進入會場，伊達邵、向山分別有藍、綠「雙線」免費接駁車可抵達水社，降低中興停車場作為演唱會場地，導致車位減少的不便。
轄區集集警方說，週六上午8點到晚間11點，水社地區禁止車輛進入，商圈改為行人徒步區，建議住宿旅客提早入住。
環潭公路2線道禁止路邊停車，包括九龍口至向山、九龍口至日月污水處理廠等路段，環潭公路4線道開放路邊停車，包含向山往頭社方向，以及台21線有水巷口至蠻荒咖啡路段。
日月潭風景區管理處說，花火節水社場有運用到水社中興停車場的空間，當天全天禁止大客車停放，僅開放有限車位供小客車停車，當天安排免費接駁車。
下午4點半起進場，伊達邵會有藍線接駁車往返水社，沿路停靠日月潭纜車站、文武廟、雲品酒店、九龍口；向山遊客中心則有綠線接駁車往返水社，散場同樣會有免費接駁，呼籲遊客可將車停在接駁路線的停車場，多搭乘接駁車，以免會場周邊交通壅塞。
