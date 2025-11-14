日月潭花火音樂嘉年華今舉辦 交管

日月潭地區舉辦「2025日月潭Come!Bike Day花火音樂嘉年華」系列（向山場次）十五日舉辦，集集警分局實施道路實施交通管制宣導，呼籲前來日月潭周邊旅遊的遊客務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，希望遊客都能快快樂樂出門、平平安安回家。

日月潭地區舉辦「2025日月潭Come!Bike Day花火音樂嘉年華」系列（向山場次）活動期間，主要道路實施交通管制措施如下：一、禁止路邊停車地區時段及路段：時段：十一月十五日八時至二十三時。路段：１、台21線60K+500至64K+500（九龍口至向山）間2線道之路段。２、台21線60K+300至60K+500（舊省道有水巷口至九龍口）四線道外側車道。３、台21甲線0K至9K（九龍口至日月汙水處理廠）路段。

二、開放車輛路邊停車時段及路段：時段：十一月十五日八時至二十三時。路段：１、台21線64K+500往頭社方向四線道之外側車道（水社隧道前、後二十公尺及隧道內禁止停車）。２、台21線60K+300（有水巷口）至蠻荒咖啡路段四線道之外側車道。

三、禁止車輛進入地區（行人徒步區）時段及路段：時段：十一月十五日八時至二十三時。路段：名勝街（載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家及住家載運民生貨物車輛等除外）。