日月潭花火音樂嘉年華壓軸登場 NTSO管樂團攜手王裕文吸引2.4萬人共賞湖畔盛宴

▲「2025日月潭花火音樂嘉年華」壓軸場，現場湧入2.4萬人共賞精采演出。

【記者 周澄予／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今（15）日為「2025日月潭花火音樂嘉年華」畫下圓滿句點。壓軸場由NTSO臺灣管樂團聯手知名薩克斯風演奏家王裕文演出，以磅礡的管樂與多變音色的薩克斯風交織出動人樂章，吸引超過2萬4千名觀眾齊聚向山遊客中心。最後以420秒煙火秀點亮湖畔夜空，為今年系列活動劃下最華麗、最難忘的終章。

這次音樂會共同參與的貴賓包括本次音樂會共同參與的貴賓包括交通部觀光署景區組林秀霞組長、林業保育署汪昭華處長、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處柯建興處長、國立臺灣交響樂團歐陽慧剛團長、南投縣警察局陳吉政副局長、南投榮服處王怡文處長、雲林榮民之家張筱貞主任、以及日月潭觀光圈聯盟多位理事長等人出席，與民眾共享音樂盛會，演出曲目從巴恩斯《交響序曲》、季默／希金斯編《獅子王》組曲，到薩克斯風重點曲〈俱樂部探戈〉、《格拉納達》及《薩克斯風炫粹》等，展現橫跨爵士、古典與現代的多樣曲風風貌，更讓原本僅能在大型音樂廳中所欣賞的國家級演出，移師到日月潭，拉近音樂藝術與民眾之間的距離，讓樂音在山水間迴盪，帶領觀眾於向山遊客中心感受高品質音樂之美。

這場煙火以山影天光為主題，融合音樂與光影為概念，以劇本式三段結構推進，配合向山地形與湖面景緻，打造「山、水、聲、光」交織的沉浸式體驗，壓軸以三發16吋高空煙火結尾，呈現呈現自然與藝術共譜的壯麗篇章;活動現場更結合地方產業與觀光特色，設置多元市集攤位，包含日月潭紅茶、文創商品、在地農特產品，呈現滿滿地方風味與創意能量，讓到訪旅客能細細品味日月潭的獨特人文底蘊;活動同時推出「燦爛日月 與你共行明信片集章活動」與「日月潭周邊店家優惠」等限定活動，讓遊客不僅聆聽音樂饗宴，也能品味在地美食、體驗文化魅力、留下難忘回憶。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處柯建興處長表示，日月潭為國際著名之觀光景點，每年到訪之遊客數百萬人，如何整合並創新日月潭觀光遊憩資源與活動內容，以吸引更多國內外遊客到訪或重訪日月潭，是日管處重要的觀光使命。

「日月潭花火音樂嘉年華系列活動」迄今已邁入第18年頭，為中部地區矚目的年度品牌活動，本年度規劃3場次截然不同之藝文音樂展演與煙火共舞、日月潭婚禮、環湖馬拉松、在地紅茶文化季等活動，展現出日月潭打造多元主題旅遊的成果，辦理活動的同時也重視綠色永續行動，提倡遊客減碳愛地球，並扶植在地產業發展；結合日月潭觀光圈推出專屬優惠方案，期盼讓更多遊客透過活動認識日月潭之美之外，帶動地方產業經濟效益與品牌識別度。

「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動已圓滿落幕，但日月潭精彩不間斷，將交棒12月31日跨年晚會，豐富的雙邊舞台演出活動及煙火施放，絕對不能錯過。欲掌握更多日月潭活動資訊，歡迎追蹤日月潭國家風景區管理處臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/sunmoonlaketw/?locale=zh_TW，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處將持續以多元創新活動，將日月潭之美帶給更多人欣賞。 （照片：日管處提供）