日月潭花火音樂嘉年華11/1登場 集集警分局強化交通疏導確保安全順暢

屆時部分道路將實施臨時交通管制，請駕駛人遵從現場員警及導引人員指揮，切勿違規停車，以免影響交通及行人安全。（集集警分局提供）





2025日月潭花火音樂嘉年華總計三場煙火秀，分別於9月20日、11月1日及11月15日舉行。繼首場在伊達邵碼頭圓滿落幕後，第二場將於11月1日（星期六）晚間在水社中興停車場盛大登場，屆時將結合音樂與煙火表演，預計吸引大量遊客前來觀賞，為維持活動期間交通順暢及安全秩序，集集警分局已預先規劃交通疏導措施，強化車流引導，並動用義警、義交及民防人力協助疏導，確保活動順利進行。

為因應花火活動期間人潮及車潮湧入，集集警分局已針對水社及向山周邊主要道路完成實施交通管制公告，屆時加強引導車輛依序進出，避免路段壅塞，也特別提醒，活動現場停車位有限，建議遊客多加利用大眾交通運輸工具，如高鐵、台鐵轉乘南投客運或日月潭接駁車前往，以減少車流壓力與等候時間。同時，警方將於主要路口與停車場周邊安排員警與民力全程引導，維護交通秩序與行人安全。

廣告 廣告

（集集警分局提供）

集集警分局呼籲，活動當天部分道路將實施臨時交通管制，請駕駛人遵從現場員警及導引人員指揮，切勿違規停車，以免影響交通及行人安全。民眾觀賞煙火時，應遵守現場安全規範，勿靠近施放區域，並共同維護環境整潔，展現良好旅遊品質。若民眾能配合交通疏導及多利用公共運輸，不僅能減少塞車時間，也能輕鬆欣賞花火音樂嘉年華的浪漫夜景，讓大家都能開心出遊、平安回家。

更多新聞推薦

● 謝龍介發布「團結台南聯合看板」 宣布他的市長選戰開始備戰