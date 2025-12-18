日月潭赫見水怪？巨大「長頸物」浮現 釣客驚呆急通報

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭水域赫見「水怪」？潭區釣客「日月潭一等高」近日開著船筏行經大竹湖水域，赫見水面浮現超大彎形物體，乍看有如「長頸生物」，趨前勘察才驚見是棵大樹樹幹倒插潭底，導致彎曲樹身露出水面，由於障礙物不易察覺，恐危及往來船隻安全，現已通報相關單位緊急處置。

「日月潭一等高」表示，近日開船經過潭區大竹湖，竟在水面看見隱約露出的彎曲物體，礙於潭面波浪無法清楚辨識，便緩慢靠近查看，結果一看嚇一大跳，竟是棵巨大樹木倒插進潭底，並露出部分樹幹，由於樹幹在水下已出現青苔，加上潭水翻湧，乍看有如「長頸生物」，當下嘗試拖離樹幹，防止有船隻遭受撞擊，但因樹幹卡太緊，以致無功而返，最後有向當地漁民反映，並通知相關單位處理。

日月潭風景區管理處回應，潭區水域出現樹幹障礙物，係由水庫管理機關台電處理，獲悉後已通報台電，經台電派員勘查，確實發現有樹木並露出樹幹，但現場已有民眾設置浮筒作為警示，提醒往來船隻注意。

當時台電現勘有透過管筏嘗試拖拉，但因樹木太長、太重，導致拖動未果，今將出動作業船，並搭配管筏同步作業，盼能儘速排除水域障礙物，以維護遊艇、船隻航行安全。

