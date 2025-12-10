日月潭跨年雙煙火！首度雙晚會 飯店訂房衝上9成

日月潭年底將舉辦跨年晚會，不僅水社(圖遠處)、伊達邵(圖近處)碼頭將有雙煙火，兩地還首度同時舉辦跨年晚會，讓環潭遊客都能就近參加。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕歲末年終，日月潭風景區年底將舉辦跨年晚會，此次不僅有雙煙火，在水社、伊達邵碼頭各施放360秒花火，甚至首度在兩地都有跨年晚會，讓環潭遊客都能就近慶祝新年，潭區飯店跨年住宿也因此衝上9成，訂房相當熱絡。

日月潭風景區管理處表示，此次跨年主題為「潭然心動2026」，以往潭區跨年晚會都是水社、伊達邵輪流舉辦，再搭配兩地齊放煙火，呈現潭區「雙煙火」美景，今年跨年晚會更是兩地都有，屆時不論水社或伊達邵的遊客，都能就近參加晚會，享受跨年倒數後的360秒璀璨花火。

日月潭雲品酒店表示，受惠年底煙火檔期活動，目前跨年住宿訂房已達9成，今年10、11月也因日月潭花火節的連番自行車、煙火音樂會等活動，平日住宿都有7、8成，假日也都在9成以上，加上跨年後還有尾牙與春節檔期，潭區飯店業可望迎來旺季。

日月潭力麗溫德姆酒店則表示，今年跨年訂房以散客為主，目前預訂逼近9成，之後的春節也有不少大日子已經客滿，今年10、11月在潭區花火節拉抬下，平均住宿也有6、7成，跨年、春節過後會再推食療主題專案，藉此擴大客群，吸引中高年齡層的青睞。

