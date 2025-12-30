日月潭跨雙黃線超車遭檢舉！當事人喊冤 警：違規

南投縣 / 綜合報導

南投一位民眾日前開車行經日月潭台21甲線，跨越雙黃線超車被後方車輛檢舉，但在短短兩分鐘內，他又因為車輪壓到雙黃線再次被檢舉，總共吃上兩張罰單。當事人PO網抱怨，當下這條路幾乎沒有虛線可以超車，他的時速也不快，短時間內被人檢舉兩次，直呼在台灣開車實在太恐怖。

民眾收到罰單，單子上的照片拍下，白色轎車左側前後兩個輪胎壓在雙黃線上，這張罰單開的是未依規定駛入來車道跨越雙黃線，但車主很不滿，發文PO上臉書抱怨，現在的檢舉制度讓他受不了，他碰上龜速車，因為前方車輛減速讓他超車經過，他因為跨越雙黃線沒打方向燈先被檢舉，沒想到緊接著又再後面不遠的地方，檢舉跨越雙黃線，短短幾分鐘連續吃上兩張罰單。

民眾當時開車的地點，就在南投日月潭的環湖道路台21甲線，這裡幾乎沒有虛線可以超車，當下當事人時速只開4、50被檢舉，讓他直呼在台灣開車太恐怖了。

非當事民眾說：「他可能開(時速)2、30，然後又開得很慢，靠邊讓後面的人超車的情況下還檢舉，我覺得這個是比較(不妥)，直線的地方那邊有劃虛線，我覺得在那邊超車可能會比較安全。」

這篇貼文在網路上引發討論，有不少人認為，可能是碰上檢舉人故意設下的圈套，利用龜速車製造超車陷阱，也有網友突破盲點，超車後又再次檢舉，拍你的人也壓線了。

集集分局第四組組長陳英智說：「本案駕駛人行駛於台21甲線時跨越雙黃線，及變換車道未使用方向燈，二件均違規事實明確。」

警方看完民眾提供的違規影像，確認兩項檢舉項目都是違規事實，沒有誤罰，只能說來到日月潭走台21甲線，就算碰上龜速車只能有點耐心到虛線處再超車，避免違規挨罰傷了自己的荷包。

