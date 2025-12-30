日月潭開車被檢舉 2分鐘吃2罰單 駕駛怒：台灣我玩不起

一名網友日前趁平日休假到南投日月潭走走，沒想到在環潭公路接連被開2張罰單，原PO說一路上幾乎沒地方可以超車，前面車輛減速讓他先過，後面駕駛卻檢舉他跨越雙黃線，原PO承認是他的錯，不過2分鐘後轉彎稍微超出雙黃線，又被檢舉一次，他氣得大罵，「爛爆的檢舉制度，在台灣開車太恐怖了，我玩不起，我出國。」

該名網友昨天在臉書社團「爆料公社」發文表示，日前難得平日休假去日月潭走走，卻在台21甲線被連續開單2次，他說一路上幾乎完全沒有虛線可超車，前面的車減速讓他先過，結果他被後方駕駛檢舉跨越雙黃線，原PO承認這是他的錯。

不過原PO接著表示，2分鐘後他又再次被後方駕駛檢舉，因為轉彎時輪胎跨越雙黃線；原PO質疑，「你能跟上來，不也是超越剛剛那台車，這樣吃一點雙黃線是礙到你了嗎？」

原PO透露，當天沿路都時速40至50公里慢慢開，沒想到卻被檢舉，「爛爆的檢舉制度，在台灣開車太恐怖了，我玩不起，我出國。」

貼文曝光引發討論，許多網友留言批，「有些垃圾檢舉人故意設圈套讓你跳」、「被釣魚了」、「真的該廢除檢舉亂象。」也有駕駛哀號，之前遇到龜速車讓他先過，結果也因為壓雙黃線被檢舉。

不過有網友認為，「照規矩開就好，不要為了快一點而超車，就不會被檢舉了」、「違規是事實，就認了吧」、「沒什麼好解釋的，只能乖乖繳錢。」

