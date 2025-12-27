日月潭風景特定區禁放煙火 最快115年3月中實施

（中央社記者黃巧雯台北27日電）日月潭為著名觀光景點，針對民眾或團體燃放爆竹煙火失序行為，觀光署預告訂定日月潭國家風景特定區禁止燃放爆竹煙火草案，最快明年3月中實施，違者處5000元以上、100萬元以下罰鍰。

鑑於近年在日月潭國家風景特定區範圍內場域，有民眾、當地住民或團體燃放爆竹煙火失序行為，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處表示，為防範這類行為造成破壞生態、汙染環境及危害公共安全，因此預告訂定日月潭國家風景特定區禁止燃放爆竹煙火事項。

廣告 廣告

至於明列禁止燃放爆竹煙火日月潭國家風景特定區場域範圍，根據草案說明，由日月潭國家風景區管理處所轄管公有碼頭、觀景平台、自行車道及步道，禁止從事燃放爆竹煙火行為，違者可處新台幣5000元以上100萬元以下罰鍰。

上述所稱公有碼頭，包含營運碼頭及預備碼頭，例如水社營運碼頭、水社右側預備碼頭（梅荷園側）、水社左側預備碼頭、玄光營運碼頭、伊達邵營運碼頭、南邊湖預備碼頭及朝霧碼頭。

觀景平台則有向山眺望平台、九龍口景觀平台、年梯觀景台、松柏嶺館景台、土亭仔觀景台及玄光碼頭觀景台等各觀景據點設施。

此外，還有水社-向山自行車道、涵碧半島自行車道、水社-朝霧-文物廟自行車道、大竹湖步道、水蛙頭-伊達邵自行車道、南邊湖步道、向山-月潭自行車道等設施。

日月潭國家風景區管理處長柯建興表示，已針對當地業者和宮廟團體召開說明會，目前草案正處於預告期，將蒐集外界意見，預計最快明年3月中實施。

柯建興指出，未來如團體有需求可向日月潭國家風景區管理處提出專案申請，後續將與警方、相關單位等一同開會審查，在不影響遊客或民眾的情況下，在特定時段適度開放部分區域施放煙火。（編輯：李亨山）1141227