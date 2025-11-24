日月潭飯店周六一晚破5萬 他嚇傻！網揭：還是有人住

週末到日月潭享受湖光山色、體驗高品質的住宿，似乎已經成為一項「高成本」的享受。（示意圖／翻攝自photoAC）





週末到日月潭享受湖光山色、體驗高品質的住宿，似乎已經成為一項「高成本」的享受。一名要去日月潭的網友日前在PTT論壇發文，分享了他幾年前曾住過的飯店，沒想到這次看「竟然要5萬元」，讓他驚呆。

一名網友曾在PTT論壇表示，他原打算優先選擇幾年前入住過、印象非常好的溫泉飯店。沒想到在查詢10月底週末的湖景房價格時，竟發現房價高達5萬元。他回憶幾年前入住時，週六一個晚上還不到2萬元，如今的價格讓他不禁詢問：「不曉得是我記錯，還是真的漲那麼多？」

廣告 廣告

面對高價位，網友轉而查詢另一家指標性飯店。雖然他最有興趣的湖景套房已經被訂滿，但當時剩下的湖畔套房，兩個晚上也需要4萬多元。

文章一出，掀起一波討論，「花那麼多錢，在房間時間好少」、「超貴而且品質越來越差」、「住日月潭不如去住魚池的民宿，魚池附近很多優質特色民宿，又新又便宜，日月潭的飯店正常的都很貴，剩下都很爛」、「回不去了，以後價錢應該就長這樣，你不住還是有人住」。

實際前往訂房網站查詢，該飯店湖景套房周六一晚約落在5萬元上下，若是週六、週日2晚，也就是周一退房的話，則是約落在8萬9千多元左右。對於部分消費者來說，的確不是平價的選擇。不過，高級飯店本身有自己的特定客群，能讓顧客得到賓至如歸的感覺，願意下次再來才是最重要的。

更多東森新聞報導

東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼

砸20億拚國旅！ 明年「補助」住宿800元、續住1200元

國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了

