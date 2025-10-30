日月潭飯店「一晚破4.7萬」！網驚呆：這價格有含來回機票？眾人戰翻
生活中心／黃韻璇報導
台灣人喜歡出國玩，即便是短期旅遊許多人的首選經常是日本、韓國，而非國旅，近年來國旅面臨衰退問題，其中引發熱議的就是「國旅住宿價格高昂」經常讓人望之卻步，近來就有民眾發現日月潭一家飯店，週六一晚價格竟要價超過4萬7千元，引發網友正反兩面討論。
日月潭是台灣最具代表性的景點之一，更是許多外國遊客來台必遊的景點之一，日月潭周邊也有各式各樣的飯店、民宿，從高級到平價選擇多樣，近日有網友在Threads發文分享一家日月潭附近的飯店價格，週六一晚原價5萬3726元新台幣，該網站給出8.9折的優惠，然而折扣完一晚要價還是高達4萬7576元新台幣。
原PO看到價格後忍不住驚嘆發文，「這價格是有含來回機票嗎？」該貼文超過100萬次瀏覽，網友紛紛表示「可能不含牙刷」、「這個價格可以飛北海道2人來回機票」、「我只能說，每看一次台灣飯店的價格，看完就會默默打開skyscanner看機票」、「我好窮只能出國玩，韓國釜山飯店這個景一間一晚2600，釜山機票來回3100元」、「可能真的能國內旅遊的都是有錢人」。
不過也有人幫忙緩頰，認為飯店價格本來就有高有低，大家能依照自身經濟能力選擇，表示「笑死留言嫌貴的的大多是一輩子住不起的，有沒有想過為什麼他能一直開著不降價」、「這間我住了很多次其實蠻推的」、「我是覺得有錢人不是白癡，光收錢沒享受到這家早就倒了」、「這家我覺得相當值得」、「嫌貴的本來就不是他的客群」。
