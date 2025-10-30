日月潭飯店「1晚飆破4萬元」網戰翻！內行揭國外對比：合理

交通部觀光署長陳玉秀近日表示，國人不太習慣請假國內旅遊，平日不旅遊，周末便比較擠，房價也會變高。也有不少網友在分享國內飯店的價格，近日有人指出，日月潭某飯店1晚飆破4萬元，質疑「這價格是有含來回機票嗎？」，然而內行人透露，這家是高檔飯店，針對金字塔頂端客戶銷售，價格其實算合理，對比的是日本京都、河口湖觀光飯店，不太能拿國外平價商旅做比較。

原PO在Threads上表示，日月潭某飯店，1晚含稅價約4萬7千多元，他不禁詢問，「這價格是有含來回機票嗎？」。並表示時間是在本周六。

然而文章曝光後，網友留言稱，「這價格有點猛，沒錢的還是去日本好了」、「飛日本東京機票來回兩個人都沒那麼貴，可能是其他的服務，房間或者是風景很值得這個價格」、「這個價錢，不如去澳門，機加酒都比這個便宜許多」。

不過有大量網友不贊同原PO的意見，稱「你要不要先點進去確認房型再討論價格？我看你貼的這張應該是有獨立起居室的房型，搞不好房間有30坪當然貴？」、「日本也有很多十幾萬台幣的房間，也都很多人會訂」、「日本差不多等級的8萬到10萬，算合理」、「國外旅遊還是國旅各人所愛各人選擇，但是扭曲比較沒有必要，高價旅館每個國家都有，都有他們相對應且值得的服務、環境跟設施」、「客群不一樣，人家經營的就是金字塔頂端的」、「平日跟節假日的價格不要混為一談」。

《中時新聞網》實際查詢訂房網站，該飯店同型高檔套房過年確實出現4萬多的價格，但平日則為1萬8千餘元，本周六的價格於30日晚間8時許下訂，則為3萬8千多元。

不過針對國旅近況，觀光署長陳玉秀也坦言，台灣由於交通方便的原因，國人會覺得住宿偏貴，且國人不太習慣請假出遊，平日不出遊，周末就會比較擠，房價也因此變高。

