日月潭驚見「大水怪」？巨大樹幹直插水底 驚險畫面曝光

近日有民眾在臉書社團「日月潭一等高」分享一段驚人影片，一根巨大的樹木障礙物竟直接卡在日月潭大竹湖水域中央，遠看宛如「水怪出沒」，畫面曝光後引發網友熱議。

一根巨大樹木狀障礙物竟直接卡在日月潭大竹湖水域中央。（圖／翻攝自臉書／日月潭一等高，下同）

原PO發布這段影片並打上「開船經過這個水域的朋友們務必請小心！」影片畫面可見，該障礙物為一根相當粗大的樹木，疑似直接插在水底，僅部分露出水面，位置就在船隻可能行經的航道附近。原PO驚嚇表示，若未事先察覺，小型船隻或遊艇在航行速度較快的情況下，極有可能直接撞上，造成船體嚴重損傷，甚至引發危險意外。

廣告 廣告

影片曝光後，引起網友高度關注，紛紛留言示警與建議處理方式，有人直言「這一定要放警示浮標做為警戒，明確告知船家才安全」、「真的很危險，希望主管機關趕快移除」，也有熟悉當地水情的網友指出，「這個已經存在一段時間了，水位低的時候才會露出來，出現代表水位又下降了」。

另外，也有網友建議可立即通報日月潭管理單位處理，或先設置明顯標誌降低風險，「可以通報日管處管理課吧？這樣太危險了」、「至少先釘一支高一點的旗子提醒船隻注意」。

目前尚未傳出相關船隻受損或人員受傷情形，民眾呼籲相關主管機關應儘速前往現場勘查，設置警示設施或排除障礙物，以確保日月潭水域航行安全。

延伸閱讀

小學生喝能量飲「心跳飆破120」險喪命 醫：相當一劑強烈毒藥

卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久

北市嚴重火災！露營用品店「整間燒起來」59人急逃