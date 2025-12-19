日月潭驚見「水怪」浮現？ 神秘巨型「長頸生物」台電出動重機具排除
記者陳佳鈴／南投報導
日月潭大竹湖水域近日傳出神祕「長頸水怪」現蹤，引發地方熱議！當地知名釣客「日月潭一等高」在行船途中，目擊水面浮現不明超大彎曲物體，外型酷似長頸生物。經趨前近距離勘察，證實該物體實為一棵巨型枯木倒插於潭底，部分彎曲樹幹隨波浪起伏，產生視錯覺。由於該障礙物極易造成往來船隻碰撞意外，水庫管理單位台電已於昨（18）日啟動緊急排除作業，以確保航行安全。
目擊者「日月潭一等高」指出，近日行經大竹湖水域時，發現潭面波浪間隱約露出青苔密布的彎曲異物，其律動姿態乍看下極像傳說中的水怪。然而，待船隻緩慢靠近後發現，該異物竟是碩大樹幹的一部份。因樹身沉重且深入泥底，目擊者嘗試以小船拖離未果，隨即轉報當地漁民與相關單位。
日月潭國家風景區管理處接獲通報後，第一時間商請水庫主管機關台電公司處理。台電初步現勘發現，該枯木體積極大且入土極深，單憑一般管筏力量難以撼動。現場已有熱心民眾先行設置臨時浮筒作為警示，避免遊艇或船隻誤闖發生船底撞擊事故。
台電表示，由於枯木重量超出預期，昨日首波拖拉嘗試宣告失敗。為求迅速排除障礙，台電今日已加派專業作業船，並搭配多組管筏採取同步作業模式，預計在最短時間內將巨木完整移除。
