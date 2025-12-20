日月潭髮夾彎淪「飆仔場」 保時捷囂張炸街、甩尾

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭環潭公路玄光寺路段的髮夾彎，19日出現保時捷跑車在彎道加速炸街，巨大噪音不僅影響安寧，甚至還來回在彎道囂張甩尾，潭區淪為「飆仔場」，嚴重影響交通安全，轄區集集警方將展開調查，依法可就危險駕車最高處3萬6000元罰鍰。

民眾表示，昨到日月潭玄光寺遊玩，發現附近有超跑車隊活動，除了3輛保時捷，還有1輛藍寶基尼，當時車隊應是在停車場休息，但其中1輛保時捷卻在髮夾彎高速過彎炸街，過程還逆向、跨越雙黃線，甚至還來回在彎道囂張甩尾，導致路面留有長長甩尾胎痕，危險飆車行徑威脅往來人車安全。

集集警方回應，針對該路段已加派警力巡邏，有關在環潭公路甩尾的車輛，已觸犯「道路交通管理處罰條例」，依危險駕車將處6000至3萬6000元罰鍰，後續也會配合守望相助隊等民力協勤，增加見警率，以遏止公路飆車歪風。

