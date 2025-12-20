日月潭髮夾彎淪「飆仔場」 超跑炸街.甩尾

南投縣 / 綜合報導

風光明媚的日月潭是國內的人氣景點之一，昨(19)日中午就有好幾輛的保時捷、藍寶堅尼等超跑出現在環潭路上，相當的吸睛，只是其中1輛保時捷在行經途中的玄奘寺停車場旁時，駕駛居然在U型的車道上表演甩尾，來來回回高速過彎，輪胎與路面的摩擦聲讓不少人駐足圍觀，整個誇張的行徑也被人全都錄下來。

一輛藍色保時捷，引擎發出轟隆巨響，接著駕駛踩下油門，開始360度大甩尾，U型車道上不停繞圈圈，駕駛大秀甩尾技術，伴隨輪胎摩擦地面的刺耳聲，不少人因此駐足圍觀，還有人把這誇張行徑全都錄，看到路面上還留著，相當明顯的剎車痕，連白色標線都被磨掉了，12月19日中午，有3輛保時捷和1輛藍寶堅尼超跑，出現在南投日月潭的環潭道路，行經途中的玄奘寺停車場旁時，其中一輛保時捷，駕駛把大馬路當個人賽車場，高速甩尾炫技。

民眾說：「去到哪裡也不能甩尾，很危險。」記者VS.民眾說：「觀感很(怎麼說)很吵。」民眾覺得危險也離譜，而轄區警方表示，已經違規，將會開罰，並且加強取締。

集集分局伊達邵派出所所長陳俊卿說：「規劃台21甲線沿線該路段巡邏，並配合守望相助隊強化勤務作為，來增加見警率。」警方表示，危險駕車行為，最高可開罰3萬6千元，駕駛人不要為了耍帥而違規，罰錢是一回事，因此導致車禍事故，恐怕釀死傷。

