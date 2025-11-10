日月潭魚虎暴減！電撈數創新低 疑新魚王「皇冠三間」崛起

日月潭魚虎七月起進入繁殖期，不過今年魚虎數量異常減少。南投縣政府自2020年起展開「電撈防治魚虎球」行動，過去三年都破萬尾，但今年截至目前卻不到900尾，創下新低。縣府懷疑魚虎出現行為改變，甚至可能是被「新魚王」取代。

南投縣政府電撈防治魚虎球行動，過去三年都破萬尾，但今年截至目前卻不到900尾。（圖／南投縣政府）

根據統計，縣府自2020年與在地漁民合作啟動魚虎電撈行動後，首年即捕獲約8000尾魚虎2021年暴增至3萬4000尾，2022年及2023年仍維持1萬6000至3萬5000尾的水準。然而去年數量突然驟減至3439尾，今年更是不到900尾，變化明顯。

縣府人員研判，今年魚虎疑似「變聰明」，改變習性，棲息於岸邊枯枝與雜木堆下，導致漁筏難以靠近、電撈作業受限，因此捕獲量下滑，並不代表魚虎真的大幅減少。縣府人員進一步表示，未來將強化陸上巡查與岸邊撈捕，提高電撈防治效率。

不過，也有另一說法出現，今年開始有釣客頻繁通報，在日月潭中釣到名為「皇冠三間」的外來魚種，這是一種原產於南美的魚類，以魚苗為食，甚至會捕食魚虎幼魚，疑似已在潭區擴散。

今年開始有釣客頻繁通報，在日月潭中釣到名為「皇冠三間」的外來魚種。（圖／台灣生命大百科）

縣府指出，「皇冠三間」具有觀賞價值與食用性，可能是遭人類棄養後擴散至潭區，然而目前仍無法掌握其實際族群規模，若確認其取代魚虎成為潭區「新優勢魚種」，將進一步監測並研擬防治對策，以保護當地生態平衡。

