日月潭魚虎遭團滅 電撈量銳減 懷疑有「新魚王」

每年暑假是日月潭魚虎繁殖季，南投縣政府自2020年起實施電撈移除，曾連續3年破萬尾，結果今年至今不到900尾，狀況特殊。縣府分析，今年發現魚虎球似乎變聰明了，改躲在岸邊枯枝雜木下，漁筏難以靠近。還有一種可能，外來魚種強勢插旗，成為日月潭「新魚王」。

縣府自2020年起和當地漁民合作，針對魚虎族群電撈，當年即有8000尾，2021年捕獲3萬4000尾，2022年1萬6000尾，2023年最多逾3萬5000尾，但去年僅3439尾，數量暴減。今年至今更少，立冬後不到900尾。

縣府人員認為，魚虎球今年習性和往年不同，改躲到岸邊多枯枝雜木的地點，漁筏難以靠近，無法從水面發動電撈，可能是捕獲數量減少的原因，魚群未必真的減少，未來會增加陸路岸巡，提升電撈防治成效。

強勢魚種插旗 日月潭出現「新魚王」

另外還有一種可能必須正視，今年以來頻有釣客反映，在日月潭捕捉到新的強勢外來魚種「皇冠三間」。這種原產地來自南美洲的魚類喜歡吃魚苗，連魚虎魚苗也吃，不確定是否因此導致魚虎球銳減。

「皇冠三間」具觀賞性也可食用，不排除被人棄養。縣府表示，目前具體數量不明，如果牠取代魚虎成為潭區「新魚王」，後續將進行監控，評估是否納入防治。

