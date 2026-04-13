日月潭「九蛙疊像」睽違5年全露出！ 旱象若跌破水位警戒線…恐成為衝擊觀光指標
受到水情持續吃緊與枯水期的影響，南投日月潭水位下降不少，象徵水位高低的潭區地標「九蛙疊像」，睽違5年再度罕見「全員現身」，雖然吸引不少遊客專程來拍照留念，但也讓湖底乾裂、旱象嚴重的問題再度浮上檯面，日管處強調，如果水位低於740公尺的警戒線，為了避免影響遊客登船遊湖的安全，將依規定啟動碼頭管制措施，民眾的遊程、當地的觀光與周邊產業都會受到影響，屆時「九蛙全露」的特殊景象，恐成為衝擊地方觀光的重要指標。
平常大多泡在水裡的「九蛙疊像」能完整現身，主要是因為上月23日，台電趁水位較低，派員花了4天剷除淤泥、清洗九蛙，事實上，這也是繼2015年、2021年之後，台電人員第三度利用潭水進行清洗的作業，也就是說，上一次九蛙全數露面，已是5年前的清淤期間，如今出現同樣畫面，再次凸顯春旱期間，水情的壓力逐漸升高。
台電大觀發電廠副廠長鄧文貴指出，根據13日最新數據，目前日月潭水位僅741.64公尺，蓄水率約60%，水庫容量約7800萬公噸，武界入流量與下游的放流量，分別維持在14CMS與10CMS之間，整體水情仍偏緊。
隨著水位逼近740公尺警戒線，加上長期淤砂累積，原本深埋泥中的底部的青蛙也逐一現身，「九蛙全露」的原貌，成為難得一見的奇景。
鄧文貴說，民眾能完整看到九蛙全貌，除了自然水位下降的因素之外，也與清淤工程密切相關。台電在大竹湖設置抽泥船，採用「水力抽泥浚渫工法」，透過攪動庫底淤泥，再以長達4公里的管線輸送至發電廠進水口，除了可以進行排砂作業，也可以維持水庫容量與自然景觀，去年已清淤約6萬立方公尺，今年持續推進，同時針對九蛙周邊附著的淤泥進行細部清理，讓九蛙重現完整原貌。
除了旱象嚴重，湖底泥砂淤積問題也慢慢浮顯。台電表示，日月潭水庫啟用已逾90年，主要仰賴仁愛鄉武界的引水，平均每年淤積約4公分，整體淤積率約2成，與過去相比，埋在淤泥中的青蛙數量增加，泥砂累積的情況，也成為相關單位近年急欲改善的課題。
九蛙罕見「全員現身」，雖然吸引不少遊客專程前來拍照留念，引發不少討論，但在驚嘆之餘，湖岸周圍大面積地貌整片裸露，庫底甚至出現乾裂如拼圖的情況，種種跡象，也難掩民眾對水情嚴峻的憂心。
日管處處長王智益指出，一旦水位跌破740公尺以下，引橋坡度將超過安全標準，恐危及遊客安全，將依標準程序啟動碼頭管制措施。對此民眾憂心，遊湖的行程可能受影響，當地居民也擔心觀光與周邊產業也將面臨重大衝擊。
儘管清明連假期間的春雨曾短暫挹注進水量，使水位一度回升至約742.5公尺、讓當時的蓄水率突破63%，但整體仍屬偏低水位的黃燈狀態。水利單位分析，近期降雨多為短時強降雨，如果沒有下在上游集水區，將難以有效蓄存，對水庫實質幫助有限，後續仍須仰賴梅雨季穩定的降雨，才能真正紓解旱象。
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