日月潭 新外來種皇冠三間 專吃小魚虎

魚虎入侵日月潭水庫，每年7月進入繁殖高峰期，幼魚集結成魚球，由成魚護幼出動獵食，南投縣政府攜手漁民趁機電撈防治，但去年僅捕獲844尾，縣府推測，近年積極捕捉成魚，加上外來種「皇冠三間」獵食小魚虎，致電撈魚虎球創新低，將調查潭區外來魚種情況，研擬防治策略，降低對本土種魚蝦的影響。

魚虎原產於東南亞地區，疑遭放生入侵日月潭，其繁殖力強，有護幼行為，且獵食性強，在日月潭迅速擴張，台灣鯛、曲腰魚等遭啃咬喪命，嚴重衝擊漁民生計，遭封「湖中惡霸」，南投縣政府自民國109年起以電撈幼魚、獵捕成魚、移除魚巢等多管齊下防治，去年電撈創新低。

縣府說，109年首度電撈，移除8000尾魚虎幼魚，隔年高達3萬4000尾，111年1萬6000尾，112年3萬5029尾，113年突然驟降、僅捕獲3439尾，去年剩844尾創新低，推測多管齊下防治有成。但漁民近2年發現日月潭出現會獵食魚虎幼魚的「皇冠三間」，電撈小魚虎創新低，可能跟「皇冠三間」有關。

日月釣具行老闆李先生說，日月潭近2年捕獲原產於南美洲的「皇冠三間」，懷疑魚虎幼魚驟減，可能跟「皇冠三間」有關，不過「皇冠三間」原本生長在熱帶，魚卵在水溫28度左右才能孵化，牠能否在日月潭繁衍並擴張仍待觀察。

縣府指出，今年將持續電撈魚虎球、移除成魚，在潭區掛網調查外來魚種，並捕捉「皇冠三間」了解獵食種類與習性，評估其擴張狀況，再研擬防治策略，降低外來種對本土種魚蝦的影響。