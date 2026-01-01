日月潭「潭然心動2026」跨年晚會 雙主場、雙視角！360秒煙火震撼全場 謝雅情南投
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處於114年12月31日晚間舉辦「2026日月潭跨年晚會《潭然心動》」，於水社碼頭及伊達邵碼頭廣場熱力登場，現場在多組在地藝文表演團體及著名樂團陪伴下，與遊客一同溫馨度過114年最後一夜，於午夜12時雙邊同步施放長達360秒的煙火秀，吸引超過1萬2千名遊客在燦爛的煙火中迎接2026年到來。
日月潭是國際知名觀光景點，不僅四季皆具亮點觀光遊憩資源活動，在每年的最後一夜也精心安排優質活動，邀請民眾一同夜遊日月潭。本次跨年晚會，水社碼頭由曼暉舞蹈團、歌手-呂、喜裂克文化藝術團等輪番演出;伊達邵碼頭也不惶多讓，張家綸小提琴老師、音樂盒室內樂集、也就醬子等多組團體接力登台，雙邊碼頭更特別安排特技火舞演出，讓現場氣氛持續升溫，水社碼頭壓軸由好蘇吳樂團帶來精彩演出，伊達邵碼頭則由原民歌手全世煌演唱，帶來多首經典曲目，讓遊客沉浸在音樂與歡笑中。
除了精彩的舞台演出節目外，還安排有內心狂吶喊(中獎者)能不能是我的摸彩活動(當日於日月潭周邊消費滿新臺幣300元，即可獲得摸彩券一張)，最大獎為IPHONE手機。隨著午夜到來，倒數聲後璀璨高空煙火於水社碼頭及伊達邵碼頭同步綻放，照亮靜謐潭面，為全台灣唯一跨潭雙點煙火施放，最後以黃金雨煙火包圍全場，山光水色在煙火的點綴化作最浪漫的新年夜景，現場驚呼連連，氣氛熱烈非凡，成爲晚會的高潮。
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處表示，日月潭將持續推動「永續旅遊」及「智慧觀光」，落實環境與旅遊上的平衡，提供遊客多元旅遊面向，如騎乘國際評選為全球十大最美自行車道、搭乘飽覽群山美景的纜車，或搭船遊湖環視湖光山色，於四季辦理各種亮點活動，從春季賞「櫻」、夏季賞「螢」、秋季賞「音樂花火」、冬季賞「落羽松」，讓旅客們可於不同季節，以不同的旅遊主題與視角探訪日月潭之美，同時提供旅客更安全、便利且舒適的旅遊環境，也歡迎民眾持續關注相關活動訊息，邀請大家在新的一年走進日月潭，感受湖光山色與節慶氛圍。（照片日管處提供）
