日期、號碼全錯？ 他掃描對獎驚見「未來發票」 APP小編回應了





自民國95年起，雲端發票已經上線逾19年，大家更習慣親眼對發票、還是用APP自動對獎呢？一名網友分享，他使用雲端發票APP對獎，方便又快速，只要出現「未中獎」就會直接跳過；不過近期他發現，掃描出來的號碼與日期一直顯示錯誤，於是提醒大家要多多留意，貼文曝光後有33萬次瀏覽，APP小編也現身留言區解答。

原PO在Threads發文表示，自己對發票的方式，就是打開雲端發票APP的掃描模式，只要螢幕跳出「未中獎」就直接下一張，也不會特別注意號碼，但近期對114年11至12月發票時，意外發現APP當機，並且顯示的是113年3至4月的發票，就連號碼也是錯誤的，讓他忍不住開玩笑說，「會不會之前一直報千萬獎金無人領就是我？」

貼文一出立刻吸引大批網友留言，其中有不少人表示，「以防萬一我都會手動再對一次紙本發票」、「其實app有超級快速得閃一下正確的月份和號碼耶」、「他連期別都錯欸」、「我都自己親眼對過，再交給手機掃過」、「我都用後三碼比較快」，有網友驚呼，「我遇過，一開始以為是app的問題，結果換app也一樣，後來才發現店家亂印qrcode」，也有網友分享自己掃描出「202年41-41月」的未來發票。

而APP小編也現身留言區解答，小編表示，雲端發票都是依照財政部規定的發票二維條碼規格來判斷，該張發票的QR內容解析後，顯示的發票號碼或期別與紙本明顯不一致。

小編也強調，「是否為有效發票，一定要以二維條碼內的加密資訊為準，所以這張發票是有問題的，所以才會被判斷為異常，建議可直接向店家確認或回報財政部協助處理」。

（封面圖／東森新聞）

