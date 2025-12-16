日本《孤獨搖滾！》動畫巡迴展2月13日台北登場，限量周邊及展覽限定商品千萬別錯過

《孤獨搖滾！》於2022年動畫推出後，以黑馬之姿躍升年度霸主，不僅創下驚人的點閱率與話題度，劇中主角們所組成的「團結Band」更橫掃各大音樂榜單，細膩的故事描繪及音樂表現張力，更讓本作品成為粉絲心中的搖滾傳奇。為回應粉絲們的期待，日本特別規劃《孤獨搖滾！》動畫展，本活動已陸續在日本各地巡迴，2026年將正式於三創生活園區登場！

【《孤獨搖滾！》動畫展】以動畫為基礎規劃一系列展區，包含各角色人物設定概念，動畫中讓人想會心一笑的經典物件展示，完美重現小孤獨房內創作小空間，前進STARRY重溫團結Band創作的熱情，巨大化渴望被肯定的怪物互動裝置，一起感受不孤單的搖滾世界！場內更特別引進日本空運來台限量周邊，及展覽限定商品，喜愛的《孤獨搖滾！》粉絲們千萬不能錯過！

【《孤獨搖滾！》動畫展】2026即將於台灣登場，售票情報即將公開，更多活動資訊請密切關注曼迪傳播官網及粉絲專頁公告。

