日本「熱賣級底妝」一次看！妝前隔離、氣墊、蜜粉封王款的日妞回購名單公開！

在日本，美妝排行榜裡競爭最激烈的從來不是眼影或唇彩，而是每天都要用、也最容易出錯的「底妝」！這次就鎖定日本長期熱賣、實際被買回家的底妝王者，從妝前穩定膚況到定妝細節，一次整理最不踩雷的三大人氣單品。

妝前隔離必買TOP1，現在很多日本女生早上會直接選ALBION的匠心凝時曜光UV防禦精華！原因是這款以SPF40 PA+++的日間防護為基礎，把修護、提亮與妝前打底整合在同一瓶，質地是偏精華型的清爽延展感，上臉後會形成一層細緻油膜，讓後續底妝更服貼、不易浮粉；它主打的不是假白，而是把肌膚狀態調整到穩定、透亮，特別適合通勤族或不想層層疊產品的人，早上保養流程可以明顯縮短，但妝感反而更乾淨。

氣墊必買TOP1則是近年在日本與亞洲市場同步熱賣的PRADABeauty原生霧光尼龍氣墊粉餅！它之所以被稱為「精品氣墊代表」，不只因為外殼採用了品牌經典的Re-Nylon設計，而是整體妝效非常貼近日系女生喜歡的「原生感」！妝面是帶微霧的柔焦光澤，不厚、不悶，卻能把毛孔與膚色修得很平整，特別為混合肌設計，即使長時間也不容易暗沉；加上輕量粉體與可堆疊遮瑕的特性，補妝時不會越拍越厚，難怪成為日本女生包包裡的常備底妝。

最後是蜜粉必買TOP1，由日本底妝榜單常客的MAQuillAGE心機彩粧所推出的「心機超持妝精華蜜粉」，一登場就引發熱烈討論！它顛覆了「蜜粉一定乾、一定霧」的刻板印象，透過精華裹妝科技，把保濕成分包覆在粉體中，定妝同時還能維持水光感，粉質非常細，輕拍就能柔焦毛孔，卻不會吃掉底妝原本的光澤，自然色與明亮色也剛好對應不同膚況需求，是那種一用就懂為什麼會在日本爆紅的實力型產品。





