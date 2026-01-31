日本「秒殺歌姬」LiSA快閃北車！火災警報突響起 照唱《鬼滅》神曲寵粉

LiSA每次來台開唱都造成搶票熱潮。劉耀勻攝

日本「秒殺歌姬」LiSA今（31日）快閃來台宣傳6月19日、20日一連兩天在台北小巨蛋舉行的演唱會，首度攻蛋的她，特地來台預告搶票時間，還現學現賣地用中文說：「祝大家馬力全開，馬上有票！」讓現場歌迷嗨到大聲應援，整個台北車站1樓廣場都是粉絲的尖叫聲！

LiSA為動畫《鬼滅之刃》演唱的〈紅蓮華〉、〈炎〉讓她聲勢持續不墜，每每來台開唱都造成搶票熱潮，門票總是秒殺售罄，LiSA的開唱場館也隨之不斷升級，一路從河岸留言、THE WALL唱到Legacy Taipei、台北國際會議中心、台北Legacy Max、新莊體育館、林口體育館，6月她即將相隔2年再度在台開唱，直接在小巨蛋連辦2場！

今LiSA一現身，就被滿滿的人潮深受感動，儘管登場不到1分鐘就遇到火災警報，讓LiSA也慌了一下。但學了不少中文的她，直說：「很開心！」、「祝大家新年快樂。」還甜甜地説：「謝謝你們來！」發音十分標準。

LiSA也當場掏出「大抄」公布粉絲最關心的搶票細節，現場公告2月5日到2月8日將在遠大售票系統進行實名制登記抽選，還問全場歌迷：「大家都會來吧？」聽見粉絲大聲答覆，她俏皮地舉起小拇指，用中文說：「約定！」超萌模樣再度融化粉絲的心。

除了即將在6月解鎖小巨蛋，她也對指標性場館大巨蛋躍躍欲試，還現場演唱〈紅蓮華〉，與粉絲大合照，再度引爆全場尖叫聲。

LiVE is Smile Always～15～ in Taipei

演出時間：

2026/6/19 (五) 17：30 入場 / 19：00 開演

2026/6/20 (六) 15：30 入場 / 17：00 開演

演出地點：台北小巨蛋 Taipei Arena

票價：NT$ 5,280 / 4,880 / 4,280 / 3,880 / 2,880 / 800 元

登記抽選頁面：​https://pse.is/8n3haz

📌 抽選流程&時間 ( ​每個證件號碼每場僅能登記一張票券​ )

登記時間：2026/2/5 (四) 12：00 ~ 2026/2/8 (日) 19：00

結果公布：2026/2/10 (二) 12：00 起陸續發送 Email、簡訊通知

繳費期限：2026/2/11 (三) 12：00 止

📌 抽選&實名制注意事項

▶ 每個會員帳號每場最多登記「兩張」票券。

▶ 本國籍登記僅限填寫「身分證姓名」、 「身分證號號」，外國籍登記僅限填寫「護照姓名」、「護照號碼」。

▶ 座位、序號將依登記票區進行電腦隨機配位，恕無法自行選擇和更換。

▶ 收獲中選通知、購票資格後需於規定時間內付款，未於期限內付款結帳，視同放棄購票資格。未中選者不另行通知。

▶ 演出入場將核對購票本人的有效證件正本，若填寫不符以上規定將視同放棄入場權益。

▶ 若超過實名制資料修改時間，填寫有誤者將不接受任何形式變更，請務必確認資料填寫正確。

▶ 若有冒用他人資料登記者，主辦和售票單位有權取消該登記訂單和抽選資格。

* 詳細實施規則請見購票頁面說明。

* 主辦單位保留有變更修改之權利。



