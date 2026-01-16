日本三井海洋郵輪公司海洋富士號駛抵花蓮港

▲日本三井海洋郵輪公司所屬海洋富士號(MITSUI OCEAN FUJI)郵輪駛抵花蓮港，是花蓮港今(115)年首艘到訪的國際郵輪。(圖／花蓮港務分公司提供)

[NOWnews今日新聞] 日本三井海洋郵輪公司所屬海洋富士號(MITSUI OCEAN FUJI)郵輪於今(16)日清晨由基隆港駛抵花蓮港，泊靠花蓮港23號碼頭，為花蓮港今(115)年首艘到訪的國際郵輪，預計今年將有14艘次郵輪靠泊，6600位旅客人次到訪，可為地方創造近新台幣1千萬元觀光產值，以促進花蓮地區觀光及經濟發展。

▲日本三井海洋郵輪公司所屬海洋富士號(MITSUI OCEAN FUJI)郵輪駛抵花蓮港，靠泊花蓮港23號碼頭。(圖／花蓮港務分公司提供)

台灣港務公司總經理王錦榮表示，日本三井海洋郵輪公司所屬海洋富士號(MITSUI OCEAN FUJI)郵輪由基隆港駛抵花蓮港，靠泊花蓮港23號碼頭，帶來165位以日本籍為主的旅客，預計於晚間駛離花蓮港，前往日本沖繩那霸港，並將於20日首航高雄港。

王錦榮說，海洋富士號郵輪為巴哈馬籍，是日本三井海洋郵輪(MITSUI OCEAN CRUISES)公司旗下的一艘頂級郵輪，船長198.2公尺，船寬25.6公尺，總噸位32477噸，吃水-6.4公尺，可容納458位旅客，船員人數有360人，船員旅客比將近1:0.8，意味著能提供更個人化及高水準的服務。

▲海洋富士號(MITSUI OCEAN FUJI)郵輪旅客下船的情形。(圖／花蓮港務分公司提供)

台灣港務公司花蓮港務分公司總經理宋益進指出，花蓮港務分公司為推廣郵輪業務，並提振地方觀光，於115年持續提供郵輪優惠方案，優惠內容包含，免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費，此外，台灣港務公司將派員參加2026年4月在美國邁阿密舉行的國際郵輪論壇，以提升我國港口在國際間的能見度。

▲海洋富士號(MITSUI OCEAN FUJI)郵輪旅客入港通關的情形。(圖／花蓮港務分公司提供)

宋益進並指出，花蓮港務分公司為吸引國際郵輪靠泊花蓮港，先前已安排國際大型郵輪集團至花蓮踩線，另為行銷花蓮觀光，花蓮港務分公司於114年底與太魯閣國家公園管理處、公路局太魯閣工務段、花蓮縣觀光協會，以及郵輪地接旅行社等單位，共同研商太魯閣修復期間郵輪旅客到花蓮旅遊的配套方案，以為到港旅客提供更優質的服務。

另外，花蓮港務分公司為歡迎國際郵輪到訪，也與花蓮港區各公務單位(CIQS)將提供完善出入境通關服務，並與花蓮縣政府持續積極行銷花蓮郵輪觀光，以帶動花蓮地區觀光及經濟發展。

