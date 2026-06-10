日本三大古湯「有馬溫泉」大火！神社3棟建全毀 飯店急疏散旅客

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日本兵庫縣知名溫泉勝地「有馬溫泉」9日晚間發生火警。（翻攝自ANN News）

日本兵庫縣知名溫泉勝地「有馬溫泉」9日晚間發生火警。位於山區的「有馬稻荷神社」境內建築突然起火，造成神社社務所、宮司住家及倉庫等3棟建物全數燒毀。居住在現場的84歲宮司及83歲妻子因臉部及身體其他部位燒燙傷送醫治療，所幸均無生命危險。

山區神社陷火海 飯店急疏散旅客

日本兵庫縣警方表示，9日晚間9時40分左右，接獲附近民眾報案稱神戶市北區有馬町的有馬稻荷神社發生火災。消防單位共出動21輛消防車前往灌救，但由於通往神社現場需經過約200階石階，增加救災難度，歷經約4個半小時才將火勢撲滅。目擊民眾表示，火焰和濃煙一度竄升至約50公尺高，由於周圍都是森林，擔心火勢延燒引發森林火災。

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由於起火地點鄰近有馬溫泉旅館區，一度引發周邊住客不安。當地旅館業者「有馬格蘭公主度假村」表示，得知火勢可能擴大後，立即透過館內廣播引導旅客前往大廳集合，並視情況進行疏散避難。

消防與警方已於10日上午展開現場勘查，進一步調查詳細起火原因。

有馬溫泉位於兵庫縣神戶市北區，是日本歷史最悠久的溫泉地之一，與道後溫泉、白濱溫泉並列「日本三大古湯」。當地溫泉主要分為含鐵與鹽分的鹽化物泉、富含鐳的放射能泉，以及富含碳酸的碳酸氫鹽泉3大類；其中，含鐵的鹽化物泉在湧出後接觸空氣會氧化變成赤褐色，因此被稱為「金泉」，其餘保持透明無色的泉水，則稱為「銀泉」，每年吸引不少旅客造訪。

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