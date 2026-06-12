日本三景之一天橋立 驚見熊游泳出沒

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天橋立出現了熊的蹤跡。（示意圖／Pexels）





日本熊四處出沒，現在就連日本三景之一、台灣觀光客常常造訪的天橋立，也出現了熊的蹤跡。這隻熊在水裡游泳後跑上岸，引發警方緊急戒備，最後由民間業者施打麻醉針捕獲。雖然過程中沒有造成人員受傷，但牠最終仍被處以安樂死。

天橋立驚見熊蹤

水裡出現一個黑影，正緩慢移動，攝影機拍下清楚畫面，原來是一隻熊。事發地點位於京都府天橋立，這裡是日本三景之一，也是許多台灣觀光客造訪的景點。沒想到如今竟有熊出沒，就連水邊溫泉旅館附近，都能看到牠在水中游泳的身影。

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熊上岸後，警方施放鞭炮，並拿出盾牌進行驅趕。警方也透過廣播提醒，目前附近區域有熊出現，請民眾不要離開車輛和建築物。附近居民見狀也受到不小驚嚇。有目擊民眾說，在電視上看過熊，但實際看到熊在眼前奔跑，真的嚇了一跳。

專家談熊會游泳

這隻公熊身長137公分、體重97公斤，牠不斷在水裡游來游去，也讓外界好奇，生活在山裡的熊是否真的會游泳。岩手大學副教授山內義貴指出，熊其實非常會游泳，因為體型龐大、脂肪較多，很容易浮起來，加上熊掌比狗掌還大，在水中划動並沒有問題。

麻醉捕獲後安樂死

這隻熊最後由政府請來的民間業者發射兩槍麻醉針後捕獲。雖然熊在天橋立出沒的過程中沒有人受傷，但令人遺憾的是，牠最後仍被處以安樂死，結束生命。

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