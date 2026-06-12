日本三景天橋立3天2度熊出沒 官方緊急封鎖松林步道全面搜索

國際中心／程正邦報導

成熊游過海灣遭捕獲引發觀光震驚

名列「日本三景」之一的京都府宮津市知名觀光勝地「天橋立」，近日罕見接連發生黑熊闖入事件，引發當地旅宿業者與觀光客高度恐慌。繼10日剛捕獲1隻在海灣內游泳並直衝住宅區的成年亞洲黑熊後，12日早晨再度有外國旅客在景區步道內目擊到小熊的蹤跡。京都府政府隨即下令，緊急全面封閉天橋立內長達2.6公里的松林步道。所幸在歷經大批警力與相關單位動員搜索約5個小時後，並未發現小熊蹤影，目前已全線解除管制。

外國遊客直擊文珠松林茶屋有小熊

根據京都府警宮津署公佈的調查資料顯示，12日上午7點30分至40分左右，1名正在天橋立南側文珠松林內散步的外國觀光客，在靠近周邊茶屋的地點，突然驚見1隻小熊在樹林間穿梭。該名外國遊客隨即向附近的一位日本女性反映現場有熊隻出沒、情況相當危險，並由該名日本女性協助撥打110向警方報案。

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為了確保各國觀光客的人身安全，京都府與地方警局在接獲通報後，火速啟動野生動物緊急應變機制。官方隨即下令，將貫穿天橋立南北兩端、長約2.6公里的經典松林步道全面拉起封鎖線並禁止人員進入，隨後編組大批荷槍實彈的警員與地方獵友會成員進入松林內展開地毯式全面搜索。

三天內兩起目擊事件學校嚴陣以待

10日1隻成年雄性亞洲黑熊，在天橋立附近海域游泳，隨後登陸移動至北側的江尻住宅區。（翻攝畫面）

這起突如其來的封路搜熊行動，讓現場大批慕名而來的外國與日本在地遊客感到困惑與震驚。在連接天橋立著名的景點「迴旋橋」前，1位從福岡市前來、原本計畫租借自行車前往北側傘松公園的69歲男性旅客無奈表示，自己出發前完全不知道這個臨海景點竟然會有野生熊隻出沒，雖然當天行程大受影響必須繞行遠路，但為了生命安全也只能配合警方管制。另一位從大阪守口市前來的60多歲男性則驚魂未定地表示，日前聽說10日的黑熊已經被捕獲才安心過來旅遊，沒想到今天又出現小熊，令人難以置信。

事實上，這已經是天橋立在3天內發生的第2起野生熊隻出沒事件。10日才有當地民眾直擊1隻體長約1.4公尺、體重相當沉重的成年雄性亞洲黑熊，在天橋立附近海域游泳，隨後該隻成熊自行登陸並移動至北側的江尻住宅區，當時已遭接獲通報的當地政府與獵人依法捕獲。由於12日再度傳出幼熊目擊情報，周圍的市立小學也嚴陣以待，緊急宣布當天下午學童放學時，將由全體教師全程陪同集體放學，嚴防母熊可能在附近護子襲人。

經過相關單位約5個小時的密集搜索，現場並未發現小熊的蹤跡或足跡，期間也未接獲任何人員受傷的通報。京都府與警方研判危險暫時排除，遂於當天下午正式解除道路封鎖，讓觀光客重新恢復往來通行，但仍呼籲周邊居民與遊客提高警覺。

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