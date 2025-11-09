日本三陸近海地震 今晨狂搖6次「最大規模5.8」

日本東北地區三陸近海今（9日）清晨接連發生地震，當地時間從凌晨4時29分起短短4小時內連續發生6起規模不小的地震，最大規模達5.8。

日本東北發生地震。(圖/翻攝自日本氣象廳)

根據日本氣象廳資料顯示，三陸近海8日已發生兩起地震，分別為8日上午9時13分及10時36分發生規模4.7及4.6的地震。今日清晨情況更為密集，在當地時間4時29分發生芮氏規模5.5地震、5時4分發生規模5.4地震、6時15分發生規模5.8地震、6時27分發生規模4.8地震、6時33分發生規模4.9地震、8時17分發生規模4.9地震，截至目前已連續發生6起地震。

值得關注的是，這些地震震源深度均為10公里，屬於極淺層地震。除三陸近海外，同為東北地區的宮城縣近海也在昨日傍晚5時17分發生規模3.9、最大震度2的地震。

