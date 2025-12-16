日本上網服務品牌Wi-Ho特樂通宣布結束營業

在十幾年前手機上網卡還未普及、電信漫遊價格仍相當高昂時，許多使用者多共租行動上網分享器的時代，當時曾是許多日本旅行者首選的日本上網服務Wi-Ho特樂通，宣布因應母公司Telecom Square營運策略調整，將在2025年12月31日結束營運。

目前結束營運公告僅於台灣分公司W-Ho特樂通的粉絲團，日本Telecom Square的新聞列表還未提及，推測曾為特樂通核心業務的行動網路分享器現在用戶需求大幅減，雖然特樂通也早轉型提供SIM卡與eSIM服務，但不敵目前市場削價競爭以及價格大幅減少的漫遊服務，使得針對台灣用戶的服務難以與這些業者競爭。

想起十幾年前第一次去日本旅遊，當時也曾承租日本Wi-Max的網路分享器使用，使用完畢還要投遞到指定的回收箱，不過隨著各國電信業者開通漫遊，以及旅遊SIM卡盛行後，也只用過一次行動網路分享器；雖然目前這一類的網路分享器在台灣已經鮮少人使用，不過日本機場仍可見特樂通母公司設置的分享器回收箱。

