日本不怕中國遊客變少！她拿國旅對比嘆：只想賺快錢

生活中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗7日質詢時，稱若「台灣有事」，且涉及武力入侵，日本就可能判定屬「存立危機事態」出動自衛隊參戰，引發中國強烈反彈，但高市仍未撤回說法，隨後中國馬上呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」，還同步祭出禁止日本水產品進口的措施。對此，財經網美胡采蘋有感而發，拿日本現況與國旅做對比，感嘆「日本這個靠品質取勝的國家，沒有人低聲下氣求中共」。





日本「不跪人民幣」沒在怕中國遊客變少！她拿台灣國旅對比嘆：只想賺快錢

日本首相高市早苗挺台言論持續發酵，引發中國政府不滿。（圖／翻攝自高市早苗X）

廣告 廣告





財經網美胡采蘋19日透過臉書粉專《Emmy追劇時間》發文，透露中國遊客來台是馬英九總統的政策，此前中國遊客為零，2008年開放時僅33萬人來台，第2年就逼近百萬，2015年來到高峰，全年418萬人。直到蔡英文上台，「520致詞本來獲得好評，1天之內急轉直下，兩岸關係急凍，李大維回憶錄直指台北有人從中作梗，我直接想到的人就是蘇某」。

日本「不跪人民幣」沒在怕中國遊客變少！她拿台灣國旅對比嘆：只想賺快錢

中國呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」，還同步祭出禁止日本水產品進口的措施。（示意圖／翻攝自Pexels）

胡采蘋進一步表示，「中國遊客是世界各國遊客中，最容易受政治氣氛影響的群體，2016年前五個月還在馬英九總統任內，全年還有350萬中國遊客，之後2017、2018、2019都只有270萬人上下，幾近腰斬」。正因如此，旅遊業恨死蔡英文，無人不罵，直到新冠疫情爆發，「中國遊客幾乎全斷，至今沒有恢復，今年前八個月僅43萬人」。

日本「不跪人民幣」沒在怕中國遊客變少！她拿台灣國旅對比嘆：只想賺快錢

胡采蘋透露，旅遊業恨死蔡英文，無人不罵，直到新冠疫情爆發，中國遊客幾乎全斷，至今沒有恢復。（圖／翻攝自蔡英文Threads）





胡采蘋認為，台灣對中國民眾最主要的吸引力，可能並不是台灣有多好玩，「而是那個課本上的日月潭、阿里山。中國民眾想來台灣，是因為想來看看那個共產黨還沒有解放的小島、『還沒有收復的國土』、『還沒有回歸的同胞』，好奇心大過於對旅遊品質的要求」。

日本「不跪人民幣」沒在怕中國遊客變少！她拿台灣國旅對比嘆：只想賺快錢

胡采蘋認為，台灣對中國民眾最主要的吸引力，可能並不是台灣有多好玩，反而是好奇心大過於對旅遊品質的要求。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pixabay）





反觀台灣的國內旅遊，就在長年賺中國遊客錢、賺好奇心一次性消費的情況下，逐漸失去實力，近年來國旅品質之差、價格之貴，在疫情解封之後，國旅急轉直下，民眾根本不願再去。胡采蘋感嘆「去墾丁不如去日本已經成為全民笑話，觀光局的統計可以明顯看出，民眾的「國旅」已經變成一日遊，大家不願再全家出遊住宿，因為旅遊品質實在不值得」。

日本「不跪人民幣」沒在怕中國遊客變少！她拿台灣國旅對比嘆：只想賺快錢

胡采蘋感嘆「去墾丁不如去日本已經成為全民笑話」。（圖／民視新聞網）





胡采蘋坦言，「這些天看到日本社會應對中共壓迫，實在深有所感，日本即使是在野黨，也不能忍受中國的外交欺壓，日本的官員公開檢討為何要依賴會對自己經濟威脅的國家；日本的漁民不用出口中國，也能把水產賣出兩倍價。日本這個靠品質取勝的國家，沒有人低聲下氣求中共，高市早苗的支持率竟然衝上7成」。

日本「不跪人民幣」沒在怕中國遊客變少！她拿台灣國旅對比嘆：只想賺快錢

胡采蘋發現，日本這個靠品質取勝的國家，沒有人低聲下氣求中共，高市早苗的支持率還然衝上7成。（圖／翻攝自臉書粉專《Emmy追劇時間》）





見到此景，胡采蘋感嘆「為什麼日本旅遊強而台灣國旅人人罵，為什麼日本漁民沒人罵政府，而是認為出口到中國讓人感到有點怕？為什麼全世界都想蓋晶圓廠，但日本就能比美國更快蓋成台積電熊本廠？為什麼日本始終保持實力，不用在人民幣面前下跪？那恐怕是因為他們堅持品質與實力，他們認為品質做好就會有客戶，而我們的社會就沒有這種決心與覺悟」。

最後，胡采蘋無奈寫下「國旅實在就是一個最大的教訓，十幾年下來，我們究竟得到了怎樣的國旅。台灣社會真的要痛定思痛，好好想一想，我們要賺容易的錢，還是要累積能持久的財富，我們到底都是用一種怎樣的態度在過生活」。





原文出處：日本「不跪人民幣」沒在怕中國遊客變少！她拿台灣國旅對比嘆：只想賺快錢

更多民視新聞報導

中日衝突誰會贏？中共戰狼認了：離勝利還有段距離

中共要中國人暫勿前往日本！台人樂歪：謝謝中國政府

桃園機場禁用1款行李箱！日本也跟進「最高罰10萬」

