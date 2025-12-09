日本不甩中國戰狼！胡采蘋：你沒錢誰要忍你？

日本首相高市早苗。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，引發中國跳腳，中國祭出一系列報復措施，包含旅遊禁令以及武力威脅。但日本無動於衷，高市早苗支持度屢屢創新高。對此，財經網紅胡采蘋直言，現在中國根本沒錢，誰要忍你？

胡采蘋表示，台灣在過去這些年，影響中共最大的地方，就是台灣一直以來的忍氣吞聲，養得中共誤以為全世界其他國家都會跟台灣一樣忍讓，結果就用對台灣的方式對日本，沒想到人家根本不吃這套。

胡采蘋指出，中國經濟牌都打不動了，過去也三番兩次傷害日本企業，還以為自己可以像以前那樣耍流氓。其實你沒有錢了，誰要忍你？

胡采蘋提到，現在搞到高市內閣完全可以一往無前了，軍火外銷、大型武器，甚至修憲都有可能。你亂鎖定日本戰機，等於是拿把槍抵著人家的頭，這個世界上任何正常的國家都不會忍你。

胡采蘋感慨，台灣長期的忍讓，結果反而養成中共的囂張，到處對著其他國家撒潑打滾。這不知道該說是一種柔性戰術，還是真的天道好輪迴，善惡終有報。

